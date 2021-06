Apuñalaron a un hombre para robarle la bicicleta

La Policía de nuestra ciudad detuvo a dos sujetos, y secuestro lo que habían robado, junto a dos cuchillos.Agentes de la Seccional 1ª en boca de un joven de 24 años de edad, escucharon que fue interceptado en la esquina de las calles A. del Valle y Deán Funes de nuestra ciudad por parte de Jorge y Ariel B., quienes mediante golpes de de puño, cascotazos y aplicándole una puñalada le robaron su bicicleta.Al respecto, junto a pares de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía, efectivos de la Comisaría 1ª realizaron una requisa en el domicilio de los acusados, sito en Martín Fierro al 100 -barrio Villa del Parque-.Allí, Jorge B. (21) hizo entrega de la bicicleta en cuestión, y se procedió al secuestro de la misma.Por otra parte, desde el interior de la finca los uniformados incautaron un cuchillo, y desde la habitación que ocupaba Ariel B. (18) fue secuestrado otro cuchillo, a la vez que se concretó la detención de ambos sujetos, adelantó en la víspera el portal internet de LA OPINION.Personal de la Agencia de Investigación Criminal, junto a agentes de Control Público y del Observatorio Municipal llevaron adelante una inspección en una chacarita ubicada en la calle Paraná al 1500 -barrio Luis Fasoli-, para verificar si allí se observaba la existencia de elementos de procedencia dudosa.En el procedimiento se cotejaron motores de motocicletas en desuso, y se determinó que por dos de ellos estaban en vigencia pedidos de secuestros, tratándose de uno perteneciente a una Motomel de 110 cc., robada en la ciudad de Santa fe, y el restante perteneció a una Motomel de 110 cc., también sustraída en la capital provincial.Por otra parte, se procedió a la incautación de 440 kilos de cables (entre ellos pluviales, quemados, de línea y de conexión hogareña), y se estableció que 54 kilos de cableado de línea tendrían relación con lo robado hace días de un tramo de alumbrado en en la planta urbana rafaelina.Además de lo que se menciona con antelación, se contabilizó el secuestro de todos los teléfonos celulares de las seis personas que trabajan en el lugar, a fin de peritar los mismos y determinar la existencia de posibles conexiones con personas que llevaron lo secuestrado a dicho lugar.Con el propietario de comercio no se adoptó medida procesal alguna, dado que no se encontraba allí, y se concretó la clausura de la chacarita por tiempo indeterminado.Por lo descripto anteriormente se encuentran imputados José Agustín G., de 68 años de edad y residencia en la calle Oroño al 600, y el propietario del comercio, identificado como Cristian C.En la continuidad de la investigación iniciada como consecuencia de un robo cometido el pasado 19 de mayo, en el que resultó víctima un ciudadano, personal de la Seccional 1ª pudo establecer que la camioneta Ford F-100 utilizada para cometer el ilícito, se hallaba en una finca sita en inmediaciones de la intersección de las calles B. López y R. y Cajal.En el lugar los servidores de la ley fueron atendidos por un sujeto de 53 años de edad, quien hizo entrega del vehículo de referencia.En definitiva, se concretó el secuestro de dicha unidad automotriz.Siendo las 19.00 de la tarde de ayer, en la intersección de calles 14 de Julio y Buffa de nuestra ciudad -jurisdicción de la Comisaría 1ª- la policía local debió intervenir ante un hecho calificado provisoriamente como “hurto en grado de tentativa”.Así, los oficiales actuantes procedieron a la detención de un sujeto identificado como Agustín Alberto O., de 21 años, por lo dicho.El sujeto habría intentado sustraer un celular marca Samsung J10 de un local comercial donde además reside la víctima, no logrando su cometido. Finalmente el teléfono celular fue devuelto a su propietaria por un tercero, dando con el implicado en el hecho, minutos después en el lugar mencionado.El frustrado ladrón fue trasladado a la Comisaría 1ª por razones de jurisdicción.