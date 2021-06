Hoy es el Día Nacional del Bombero Voluntario, sin embargo, este año no será una fecha de celebración

Por Inés PlatiniEste 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca y en homenaje a quienes a diario ponen en riesgo su vida no solo para combatir incendios, sino también para colaborar ante accidentes de tránsito y en derrumbamientos de edificios, entre otros trabajos.La historia de esta fecha comenzó el 2 de junio de 1884, cuando a raíz de un voraz incendio ocurrido en el barrio porteño La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron, junto a un grupo de personas del barrio, una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban con propagarse rápidamente en las construcciones aledañas. Así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios que hoy cumple 137 años de vida.De esta manera, el 2 de junio es una fecha para honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades.En la actualidad, Argentina cuenta con más de 43.000 bomberos voluntarios, distribuidos en más de 900 cuerpos activos en todo el país, quienes promueven una sociedad más segura y ponen en riesgo su vida para proteger al otro.“Si bien es un día importante para nosotros, la situación no está para festejos ni para celebraciones”, comenzó diciendo Andrés Baldessari, quien forma parte de la primera promoción de Bomberos Voluntarios de Rafaela egresada el 04 de diciembre del año 2010.En relación a ello, Baldessari explicó: “Sí lo vamos a conmemorar. El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios decretaron la jornada de hoy como día de luto, con bandera a media asta. Al mediodía, habrá un toque de sirenas de 1 minuto de duración, en sintonía con todos los cuarteles de bomberos voluntarios del país, y en las puertas de nuestros cuarteles, por disposición de FSABV, se colocará un lazo negro en señal de duelo por todos los bomberos fallecidos víctimas del covid, que no son pocos”.A su vez, Andrés aseguró que esta será una manera de poner en conocimiento de la sociedad la “falta de respuesta y empatía por parte del Gobierno provincial y nacional, quienes aún no nos han declarado esenciales ni vacunado a los bomberos voluntarios”.Recordemos que “además de estar sanos para poder cumplir con nuestra función de bomberos atendiendo las emergencias que así lo requieran, también estamos para cuestiones que tienen que ver con la pandemia, como por ejemplo, movilizar cadáveres, realizar trabajos de sanitización, entre otros”, puntualizó el integrante de los Bomberos Voluntarios de Rafaela, quien considera a esta actividad “como una manera de poder ayudar a quien lo necesite, sentirme útil y poder dar una mano en momentos en que otro la está pasando realmente mal”.En este momento, el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Rafaela se encuentra conformado por 33 bomberos, a quienes se le suman cinco aspirantes, ocho cadetes, 14 miembros de la comisión directiva y un técnico bombero.“Desde 2012 contamos con una escuela de cadetes conformada por jóvenes de entre 10 y 17 años de edad que de a poco y de manera lúdica y recreativa van adquiriendo conocimientos y destrezas que aplicarán cuando sean aspirantes y decidan integrar el cuerpo activo de la institución”, detalló Baldessari.Pese a ello, afirmó que “sería ideal sumar más bomberos al cuartel, ya que en caso de una emergencia, al ser esta un imprevisto y ocurrir en cualquier día y horario, no siempre contamos con todos los bomberos para atenderla. Es por esto, que, cuantos más seamos, más bomberos vamos a poder reunir de manera inmediata”.En tal caso, todo aquel que quiera formar parte del grupo de Bomberos Voluntarios de la ciudad deberá contar con una residencia formal en Rafaela, ser mayor de 18 años de edad, tener estudios primarios completos y presentar una aptitud psicofísica para desarrollar la tarea de bombero. Cumplidos estos requisitos, el aspirante tendrá que cursar y aprobar la instrucción impartida por la Escuela de Capacitación de la R3, cuyo curso tiene un año de duración.Por último, Andrés Baldessari manifestó: “Quiero agradecer y saludar a mis compañeros bomberos e integrantes de Comisión Directiva por el esfuerzo y la dedicación constantes en beneficio de la institución, que es en definitiva, de toda la sociedad. Agradecer a nuestras familias, sin el apoyo incondicional de ellos, sería imposible llevar adelante esta empresa”; y concluyó: “Ojalá sigamos construyendo el cuartel de Bomberos Voluntarios que la ciudad de Rafaela se merece, y que cada vez más personas sepan de nuestra función y de la importancia de nuestro rol en la sociedad en que vivimos”.