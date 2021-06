Llega la segunda fecha de Combate Freestyle, otra vez con exponentes argentinos

BUENOS AIRES, 2 (Télam). - La segunda jornada de Combate Freestyle, el evento de batallas de rap con los mayores referentes de Latinoamérica que llevó la disciplina definitivamente a la televisión, podrá verse el miércoles desde las 21 h tanto por su canal oficial en YouTube (Combate Freestyle) como a través de la señal Space.Se trata de la segunda y última fecha con batalleros argentinos, ya que luego, Combate Freestyle se trasladará a Chile, México y Perú, también con doble jornada en cada país; para clasificar a los mejores de todas las etapas a una final internacional.Luego del triunfo de MP en la primera edición, ahora le tocará medirse a Klan, Roma, Nacho, Larrix, Staner, Sub y Wolf.Siempre en el formato Seven to Punch, que en lugar de tener un fixture predeterminado lleva a que los freestylers mantengan enfrentamientos cortos para permanecer en juego, la segunda fecha contará nuevamente con MKS en el rol de host, DJ Stuart a cargo de los beats y Juancín, Núcleo y Tatú como jurados.La propuesta de Combate Freestyle es bien diferente a la de otros de los eventos más reconocidos del circuito, con batallas más prolongadas que permiten a los competidores adaptarse al contexto y buscar su mejor versión; en esta ocasión la velocidad de cada cruce los obliga a aguzar la destreza mental y la estrategia para golpear rápido con rimas contundentes.En diálogo con Filo News, Sub, uno de los batalleros que competirá, declaró: "Siento que es un formato con el que me voy a sentir bastante cómodo por ese ida y vuelta. Creo que el punch y la puesta en escena se me da bien, así que va a estar bueno", y agregó: "Yo voy con la mentalidad de ganar. Vengo con todo el hambre y estoy con ganas de ganar algo. Si no ganase yo, me gustaría que ganase Klan".