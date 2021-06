Por la pandemia, la virtualidad también se impuso entre los profesionales en Ciencias Económicas

Cada 2 de junio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas en Argentina, una fecha que conmemora el nombramiento de Manuel Belgrano como primer secretario del Consulado de Comercio, lo cual ocurrió en el año 1794.El Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas fue instaurado por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el 19 de noviembre de 1980. Desde entonces, año tras año, esta fecha se celebra en nuestro país destacando la labor que cumplen dichos profesionales en la estructura de distintas organizaciones, desde empresas, gobiernos o entidades civiles, y también en forma autónoma.Un dato a tener en cuenta es que, desempeñando sus tareas como secretario del Consulado de Comercio, el Doctor Manuel Belgrano escribió sus memorias a través de las cuales difundió doctrinas económicas de Europa y propuso diferentes iniciativas que ayudaron a mejorar la comunidad. Estas cosas lo llevaron a ser considerado por muchos como el primer economista de nuestro país, lo que explica la elección de esta fecha especial.En tiempos de pandemia, la actividad que realizan los profesionales en ciencias económicas, desde los contadores hasta los licenciados en economía entre otros, también queda sujeta a las resoluciones y decretos de carácter sanitario que adoptan los distintos gobiernos para restringir la circulación vehicular. Actualmente, en Santa Fe está en vigencia el Decreto N° 735 del 29 de mayo último que suspende las actividades de forma presencial de Consejos, Colegios y Cajas de Profesionales.En materia institucional, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a su cargo la función de regular la oferta y ejecución de las tareas de los graduados a través de la administración de matrículas, la legalización de la firma de los matriculados, el control de la conducta de los profesionales y la defensa de las incumbencias reservadas por la normativa vigente. En el caso de esta región, depende del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara I que tiene su sede en la capital provincial pero cuenta con una Delegación en Rafaela, ubicada en la primera cuadra de calle Cervantes. En ese mismo ámbito se constituyó la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino (AGCECOS), que agrupa a poco más de 200 profesionales.Por segundo año consecutivo, la celebración de este Día dedicado a los especialistas en contabilidad y otras áreas de las Ciencias Económicas no puede ser en forma presencial, pero es una buena oportunidad para repasar la actualidad de los profesionales. Por eso consultamos a los integrantes de la Comisión Directiva de AGCECOS para que nos cuenten, entre otras cosas, cómo fue el ejercicio profesional en pandemia que incluyó largos períodos de confinamiento."Marzo de 2020 nos sorprendió como a todos, con una cuarentena estricta que cambió la forma de trabajar en la mayoría de los ámbitos laborales. En nuestro caso, de repente tuvimos frente a una cantidad de legislación que había que leer, comprender y que además era difícil de aplicar. Y los contribuyentes, nuestros clientes, estaban en las mismas condiciones. En este nuevo e inédito escenario, tuvimos que trabajar de lunes a lunes, muchos días desde nuestras casas. Había mucha incertidumbre, dudas que por cierto continúan actualmente",¿Se encontraban los estudios o los profesionales en condiciones de arrancar el teletrabajo o tuvieron que hacer inversiones y capacitaciones? "Adaptar la modalidad de teletrabajo fue muy difícil. En el caso de los estudios contables, hasta marzo del año pasado no tenían empleados con el sistema de home office. En realidad pasaba lo mismo en todas las actividades, en esta zona no estábamos acostumbrados a trabajar a distancia. De todos modos, ahora sigue complicado para los estudios contables, las computadoras están en un lugar físico determinado, tienen sistemas en determinados equipos, es decir son instalaciones que es imposible llevar a las casas de cada usuario", aseguran desde AGCECOS. "El trabajo remoto sigue siendo una complicación, porque se adaptó por un tiempo, y ahora volvimos nuevamente al confinamiento. En este sentido, se solicitó a la Legislatura de la provincia para que se sancione una ley para que declare esencial a nuestra actividad. Lamentablemente no se trató. Tanto una empresa, como un hospital, como el gobierno no puede funcionar sin la tarea del contador. Por ejemplo, para liquidar un sueldo de trabajador de una actividad esencial se necesita del trabajo del equipo contable", agregan.El proceso de digitalización fue otra respuesta necesaria en tiempos de pandemia y confinamiento, lo que permitió que muchos trámites que se efectuaban en forma presencial pasasen a ser virtuales. ¿Cuál es la realidad entre los contadores y profesiones afines? "El contador tiene casi toda su tarea digital, los trámites por suerte, en los últimos años se fueron digitalizando. Y los que no estaban digitalizados, el Estado lo tuvo que hacer el año pasado en carácter de urgencia.Igualmente el Estado requiere mucho papel, se realiza el trámite digital, y luego solicitan presentar documentación en papel. De todas formas, en este tema se avanzó muchísimos en los últimos años", expresaron desde la entidad.Por otra parte, el cambio en las reglas de juego en materia impositiva es una normalidad impuesta en el universo de las ciencias económicas, con o sin pandemia. ¿Cómo han podido enfrentar este tipo de situaciones? Desde AGCECOS consideran que "en todos los niveles del estado los cambios en materia impositiva son continuos, todos los días tenemos que comenzar nuestro trabajo leyendo las novedades, la carga impositiva para cada contribuyente es muy alta y son muy complejas las liquidaciones". Para liquidar cada impuesto "hay muchas resoluciones, decretos, leyes y ordenanzas que reglamentan la forma de hacerlo, por momentos es algo que resulta incompresible para los contribuyentes, que a veces se molestan con el contador pero se trata de algo decidido por los legisladores y los poderes ejecutivos". En definitiva, todo implica "muchas horas de trabajo y estudio, a diario".Asimismo, los cursos de capacitación y actualización profesional constituyen una necesidad de los graduados, quienes encuentran en los Consejos y Asociaciones como AGCECOS un buen socio. ¿Cómo han trabajado desde marzo pasado?"En la capacitación hay que destacar que la virtualidad es muy favorable. Permite llegar a muchos profesionales que viven lejos de las ciudades donde se dictan los cursos. Lo que observamos es un incremento en el número de asistentes virtuales en cada capacitación. El Consejo Profesional rápidamente se adaptó a esta nueva realidad, ya que se incorporó una plataforma de encuentros virtuales que funciona muy bien. En el caso de AGCECOS, tanto para capacitaciones como reuniones institucionales de trabajo instrumentamos estas plataformas digitales. Y administramos las capacitaciones que solicitan los profesionales en diferentes temas", afirmaron desde la institución.¿Se ha reconfigurado la relación con los clientes de un profesional a través de la tecnología? "La relación con el cliente depende de la tarea que se está realizando. En el inicio de la relación con el cliente siempre es preferible la presencialidad, pero cuando se viene trabajando la comunicación se da por todos los medios conocidos, mail, mensajes, llamadas. De alguna forma es un equipo de trabajo que encuentra su propia dinámica y canales de comunicación", responden desde la Comisión Directiva.Finalmente, desde AGCECOS subrayan que la institución están en condiciones de "tener mayor participación en diferentes comisiones de trabajo con instituciones de todos los niveles de Estado y organizaciones de distintos sectores productivos de Rafaela y toda la región de influencia". A través de mesas de diálogo, la entidad "puede aportar una visión profesional sobre nuestra realidad, que es muy distinta a Santa Fe o Rosario, a partir de la cual se puede avanzar en cambios que impacten favorablemente en el territorio en el que vivimos".