Comando Unificado destacó la coordinación en los controles

Este martes, el Comando Unificado se reunió de manera virtual para evaluar los trabajos realizados, puntualmente, a partir de los decretos que establecieron las nuevas normas de convivencia. Los representantes de las fuerzas preventivas de seguridad destacaron el esfuerzo de coordinación efectuado por Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Protección Vial y Comunitaria, Unidad Regional V de Policía de la Provincia (URV), Patrulla de Acción Táctica (PAT), Policía de Seguridad Vial (PSV), Gendarmería Nacional y Policía Federal para velar no solo por la seguridad en general de la población sino también en la transmisión de los mensajes de concientización sobre la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes cuyo objetivo primordial son reducir la circulación vehicular y de personas por la vía pública en pos de colaborar en la disminución del nivel de contagios por coronavirus.Asimismo, remarcaron que el comportamiento general de la comunidad viene siendo bueno, más allá de que algunos sectores no respondieron en consecuencia con la difícil situación sanitaria que venimos atravesando.Por otra parte, se apuntaron otras acciones estratégicas que se vienen desarrollando en materia de prevención tales como el mantenimiento y reinstalación de videocámaras cuyo fin es lograr afianzar las intervenciones preventivas en distintos sectores de Rafaela, a partir del aporte tecnológico y humano del Centro de Monitoreo Urbano. En ese orden, se indicó que las denuncias de los vecinos, tanto al 105 como al 911, fueron fundamentales para poder intervenir en encuentros sociales no permitidos y comercios que no cumplían con lo establecido por decreto.De la reunión participaron el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, el jefe de la URV de Policía, Ricardo Arnodo Suárez; el director de la GUR, Gabriel Fernández; el director de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit; el jefe del Observatorio del Delito, Emanuel Torres; Roxana Eletti, de la PAT y Ángel Díaz, de la PSV.