“Se nota un leve amesetamiento alto en el número de contagios”

La pandemia y en especial esta segunda ola, está impactando fuertemente en la ciudad, con un alto número de fallecidos y con una ocupación del sistema sanitario que sigue siendo muy elevada. La infectóloga Sandra Cappello señaló: “Siempre que se implementan medidas recién se ve el impacto de esas medidas a los 15 días. Esta semana ya no se dan medidas tan restrictivas como la semana anterior, y uno pensaría que recién la próxima semana tendría que haber por lo menos una estabilidad en el número de casos y no seguir aumentando en forma exponencial. Igualmente se nota un amesetamiento pero alto, es decir, nosotros tenemos una meseta en el número de casos positivos pero por arriba de los 100 casos diarios. La idea es que se ameseten y después empiecen a bajar”.Una vez más, la profesional explicó porque el registro que se informa los lunes en Rafaela muestra pocos casos en comparación con los días anteriores: “Nosotros no procesamos muestras los días domingos, entonces el día lunes siempre el impacto va a ser muy parcial, recién se acomoda el día martes o miércoles, por eso siempre decimos que tienen que tener en cuenta el promedio, la tendencia semanal”.Acerca de los síntomas a los que hay que prestarle atención para luego llamar al 107, la Dra. Capello subrayó: “Lo que venimos repitiendo ya hace rato desde el sector salud, es que todo síntoma respiratorio es Covid hasta que se demuestre lo contrario, sobre todo el que se le tapé la nariz o tener la rinitis que la mayoría de las personas tienen en esta época del año; en otra época lo minimizábamos y ahora hay que darle importancia. De hecho en el nuevo protocolo que se publicó el último lunes, se lo reconoce como un síntoma de Covid. Nosotros ya hace rato que toda persona que nos consulta porque se le tapó la nariz o le chorrea agüita, decidimos hisoparla aunque no tenga fiebre, ya que se consideran los síntomas menores cómo indicativo de Covid también”.CUALQUIER BARBIJO NOLa médica hizo hincapié al uso de los barbijos y a lo que mucha gente usa como tal, que son bufandas o pañuelos: “No es igual usar eso, por supuesto que en cada lugar se utiliza un barbijo diferente, por ejemplo nosotros en el sistema de salud usamos los barbijos quirúrgicos, esto de acuerdo al grado de exposición que se tiene; para la gente que está en su casa y que sale a hacer los mandados tiene que tener un cubreboca de tela que le cubra tanto nariz, boca y mentón y se le mueva lo menos posible, esto para evitar tocarlo a cada rato”.¿UN VIRUS MAS AGRESIVO?Sobre el comportamiento del Covid en esta segunda ola y las complicaciones que el virus genera en personas más jóvenes, Capello remarcó que “en realidad el motivo por lo que vemos mucha más gente joven afectada, es multifactorial, puede tener que ver con circulación de nueva cepas, tiene que ver también con que la gran mayoría de los adultos mayores están vacunados y por lo tanto no vemos complicaciones tan graves en pacientes adultos mayores, lo estamos viendo en adultos jóvenes y básicamente porque el adulto joven es el circula, tiene mayor exposición y probabilidad de contagiarse”. “Lo que sí vemos es que al haber un alto número de contagios, hay mayor probabilidad de personas potencialmente complicables, por lo tanto al haber más infectados, hay más personas internadas; si duplicamos el número de contagios, vamos a duplicar el número de internados”, finalizó la profesional.