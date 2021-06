Sobre los festejos de hinchas de Colón

Aparecieron las primeras repercusiones políticas luego de los festejos de los hinchas de Colón en las calles de la ciudad de Santa Fe, casi todos sin barbijos y sin respetar el distanciamiento, en la noche de este lunes. Tras la victoria del equipo en San Juan, los simpatizantes se reunieron en diversos puntos de la capital provincial en medio de las restricciones vigentes por la pandemia de Covid-19. Este martes por la mañana, el gobernador Omar Perotti se refirió a la peligrosidad de lo sucedido. “No corresponde, no es bueno y no ayuda. Nos estamos generando nosotros mismos focos que nos empujan a mayores casos”, dijo. Y agregó: “Esos momentos superan cualquier instancia de racionalidad. Se tomarán los recaudos de aquí al viernes. Pero sin dudas son estas mezclas de alegría por un lado pero juega en contra de ellos mismos y del resto de la comunidad que mayoritariamente hace los esfuerzos”. En diálogo con LT10, el mandatario reconoció: “Son las cosas en las que cuesta analizarlas si no se las ve detrás de la complejidad sociológica que esto tiene. De la connotación que tiene el fútbol en nuestra provincia. Semanas atrás lo vivimos en Rosario. Y donde no hay partidos presenciales y está esa imposibilidad pero está el deseo que es mezcla de pasión, de hartazgo, de estrés, de cansancio que se vive con la pandemia que lleva a expresarse de esta manera”. “Cada uno que fue a este tipo de festejos o a un asado cuando vuelve, los lleva a todos a su casa; aquellos con los que compartió un salto, un abrazo o una ‘clandestina’”, expresó Perotti. Por último, reiteró el gobernador santafesino: “Lo vimos en Rosario, al lado de la cancha de Central: familias con chicos en brazos y en una actitud de festejo pacífica, ‘no le hacemos mal a nadie’ y ahí está el error: sí se están haciendo ustedes primeros y a todos a quienes vean después que vuelvan”.