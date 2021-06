Perotti: "tenemos la plata y la decisión de comprar vacunas"

El gobernador Omar Perotti reiteró este martes que la provincia ha iniciado "hace más de dos meses" las gestiones correspondientes para la compra de dos millones de dosis de vacunas contra Covid. En declaraciones a LT10, y publicadas también en El Litoral, el mandatario valoró la sanción de la ley votada la semana pasada en la Legislatura que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar tales tratativas. "Tenemos la plata y la decisión para comprarlas", sentenció el gobernador. Pero a renglón seguido, aclaró que el problema es la falta de disponibilidad de dosis seguras y de calidad en el mercado. "La ley que votó el Senado –dijo Perotti– es un elemento oportuno que da tranquilidad en la compra. Nosotros ya iniciamos el proceso y la provincia cuenta con organismos inscriptos para poder hacer la importación; es buena (la ley) como expresión de una voluntad común. Pero no hay vacunas que uno pueda ir con la plata y comprarlas. Aun cuando tengamos el dinero, eso no existe".

Sobre esa base, aseveró que "no es un problema de plata ni de decisión, sino de seriedad en la operación. Puede haber vacunas para setiembre u octubre, pero para ahora, no". Recordó, asimismo, que Argentina tiene contratos firmados por 65 millones de dosis de las que sólo llegaron 17 millones. Ello también representa un obstáculo, porque hasta tanto esos laboratorios no cumplan con las entregas al gobierno argentino, no pueden venderle a las provincias. "No es una operación sencilla - resumió-. Hay que detectar el laboratorio, confirmar que la vacuna esté autorizada, que esté validada por Anmat, que tenga calidad en origen, chequear su trazabilidad en el traslado hasta nuestro país; todo esto, para que tengamos vacunas seguras. Es un proceso difícil pero la decisión está tomada; en esto, no nos tienen que convencer de nada", resumió.



CALENDARIO

Mientras tanto, Santa Fe coordina su estrategia con Nación en el descarte o identificación de laboratorios que puedan garantizar la provisión de vacunas. Ello, atentos a que "hay muchos intermediarios que ofrecen lo que no tienen y que no dan garantías", dijo el gobernador. La intención del gobierno provincial es mantener una serie de reuniones esta semana con los diferentes bloques legislativos tanto del Senado como de Diputados para informar acerca de cuál es la situación que atraviesa la provincia en materia de vacunación. Sobre el particular y tras una serie de observaciones acerca de que Santa Fe aparecería rezagada en la vacunación respecto de otras provincias como Buenos Aires o Córdoba, Perotti lo atribuyó a "una logística más compleja por la dimensión del territorio", y sostuvo que Santa Fe sigue recibiendo la misma cantidad de dosis que cuando comenzaron los operativos. Esto es, algo más del 7% de la disponibilidad total de vacunas que lleguen al país. Respecto de cómo continuará el calendario, adelantó que "entre hoy -por este miércoles- y mañana -por el jueves-, se debería terminar la vacunación con los mayores de sesenta", en tanto que con las dosis que se están recibiendo, se comenzarían a inocular a unas 140 mil personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades. Tras ese proceso, que demandaría unos diez días, se iniciará el turno de vacunación para los menores de 60 sin comorbilidades.



PRESENCIALIDAD

Perotti volvió a defender la educación presencial y aseguró que será la primera actividad que retornará, ni bien sea posible. Reiteró que sólo el 10% de la población escolar posee buena conectividad como para sostener una educación virtual de calidad, y por ello, insistió en la necesidad de contar con la ley respectiva. "La presencialidad es una decisión firme; nadie vacunó a la totalidad de los docentes para poder dar ese paso. Más de 60 mil docentes ya tienen la segunda dosis. Pero no esperábamos tener este nivel de contagios y este nivel de uso de camas críticas. Aquí (en la provincia) arrancamos muy por detrás en la cantidad de camas de terapias, y nosotros las triplicamos. Hay que consolidar ese proceso en toda la provincia. A lo primero que tememos que volver es a la presencialidad", concluyó.