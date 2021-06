Se aplican 25 mil dosis diarias en la provincia

En el marco del plan de ampliación de camas críticas en los efectores provinciales, la ministra de Salud, Sonia Martorano, visitó Villa Gobernador Gálvez, dónde se abrió una Unidad de Terapia Intensiva con ocho camas. “Esto forma parte del plan integral de expansión de camas críticas que realiza la provincia, todos juntos estamos realizando esfuerzos para ampliar la capacidad de atención”, destacó la funcionaria. Martorano aclaró que “estas camas se suman a las 120 que se incrementaron en el último tiempo en la región Rosario, así alcanzamos a 128 unidades”.

La ministra se refirió al Consejo Federal de Salud, del que participó este lunes y donde se compararon los números de las vacunas recibidas y aplicadas. “Estamos por encima de otras provincias, hasta la semana pasada, con la entrega de vacunas estábamos en el 95% de colocación de vacunas, como ingresaron más dosis entre el jueves, viernes y sábado, bajamos el porcentaje porque están esas dosis que ingresan”, sostuvo Martorano. “Hoy estamos colocando 25 mil vacunas por día en la provincia”, sentenció Martorano quien no descartó la posibilidad de aumentar los dispositivos ya que se puede llegar “a 35 mil dosis diarias”. La funcionaria provincial detalló las dosis ingresadas y los grupos en los que se aplican: “Las que ingresaron son vacunas de AstraZeneca para colocar las segundas dosis, se estaban completando los 3 meses del esquema en geriátricos, ahora ya finalizó ese operativo esta semana y, en el intervalo, también se les colocó la antigripal”. “Estamos colocando -prosiguió Martorano- segundas dosis a aquellos que se inocularon entre el 1ro. y el 10 de marzo que solamente se colocó AstraZeneca”. “A la vez, con el ingreso de Sputnik V, estamos colocando primeras dosis en seguridad, servicio penitenciario, personas con discapacidad y el grupo de 60 a 59 con comorbilidades. Estamos igual que las provincias que se analizan”, destacó.

Hasta el momento se inoculó al personal de Salud y docentes con dos dosis, personal de seguridad, un grupo tiene las dos dosis y se está por terminar con el otro grupo, además están inoculadas personas transplantadas con fibrosis quística y personas con discapacidad. “Mayores de 60 y con comorbilidades, pueden haber quedado algunas personas que se inscribieron más tarde y que serán inoculados próximamente”, explicó la funcionaria. De acuerdo a los cálculos de la ministra de Salud, “con nuevos envíos estaríamos terminando con el grupo de 18 a 59 con comorbilidades pero no queremos dar fecha porque contamos cuando llegan las dosis a la provincia”, sostuvo Sonia Martorano.



INTENSIFICAR LOS CUIDADOS

“Requerimos que todas las personas se cuiden, que no se socialice, que quienes deben trabajar lo realicen pero que luego vuelvan inmediatamente a sus casas porque estamos en un momento de alta ocupación de camas”, detalló y fue más allá al explicar que “hoy estas ocho camas que sumamos ya están completas con pacientes de altísimo riesgo. Son 120 las camas que se incorporaron en la provincia, continuamos sumando más en Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y en Firmat, seguimos con ese refuerzo pero hay que bajar la tasa de contagios, y eso está en cada uno de nosotros. Hay que evitar que se siga transmitiendo el virus”, concluyó.



EL 83% DE LOS INTERNADOS

NO ESTA VACUNADO

La ocupación de camas en Santa Fe está por encima del 95% en general, siendo que algunos nosocomios ya están en el 100% y la disponibilidad depende del día a día. Teniendo en cuenta estos dos factores, ocupación de camas y vacunación, el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, aseguró e declaraciones periodísticas que "el 83% de las personas que requieren cuidado intensivo no se encuentran vacunadas". Esta situación ha mejorado con respecto al primer análisis realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que en una primera instancia de la pandemia -en la que no estaba avanzada la campaña de vacunación-, y con "muy pocos casos", determinaba que "el 93% no estaba vacunado, y que del restante, sólo "el 1.05% tenían las dos dosis pero con comorbilidades y el resto de los pacientes tenían una sola dosis". Prieto reconoció además que los contagios en menores de edad se dan mayormente entre niños y niñas de 0 a 9 años pero que aún no supera al 1% de la población afectada.