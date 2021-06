En la misma línea con Foyt, Unser Sr. y Mears

La victoria lograda el último domingo por Helio Castroneves, ubica al brasileño en la misma línea que los estadounidenses Anthony J. Foyt, Al Unser Sr. y Rick Mears, todos ganadores de cuatro ediciones de las 500 Millas de Indianápolis.Foyt celebró por primera vez en 1961, para hacerlo otras en otras dos ocasiones en la misma década, en los años 1964 y 1967, para completar su racha en 1977.Entre su primer y último triunfo pasaron 16 años, un período extenso, pero no tanto como el que separó al festejo inicial del cuarto de Al Unser Sr.El piloto que ganó las irrepetibles 300 Indy de Rafaela, el 28 de febrero de 1971, venía de imponerse en 1970 en el Indianápolis Motor Club, para repetir un año más tarde y volver al círculo de la victoria en 1978.Su cuarto éxito se dio en la edición 1987, igualando en ese momento el registro que había establecido Foyt y que tenía una vigencia de diez años.El tercer norteamericano que se incorporó a esa selecta nómina fue Mears, tras adjudicarse las competencias disputadas en 1979, 1984, 1988 y 1991, siendo el único en vencer en la icónica carrera en tres décadas diferentes.Foyt tiene su propio equipo en la categoría IndyCar, en tanto que Unser Sr. y Mears, volvieron a estar presentes en la edición 105, siendo testigos del cuarto triunfo de Castroneves, quien igualó una marca que parecía no tener reservado un nuevo lugar.De los pilotos en actividad, no hay ninguno que haya ganado tres veces. Sí, en cambio, figuran en la lista de doble vencedores el colombiano Juan Pablo Montoya (2000 y 2015) y el japonés Takuma Sato (2017 y 2020).Además de Al Unser Sr., otros dos integrantes de la familia triunfaron en la Indy 500.El fallecido Bobby (hermano mayor de Al Sr.) lo hizo en tres oportunidades, en 1968, 1975 y 1981), mientras que Al Jr. (hijo de Al Sr.) venció dos veces (1989 y 1993), sumando nada menos que siete festejos en la tradicional competencia.