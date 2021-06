Delbonis pudo avanzar y fue eliminada Podoroska

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El azuleño Federico Delbonis, 52° del ránking mundial, tuvo ayer un sólido debut en Roland Garros al superar en cuatro sets al moldavo Radu Albot (87°) para avanzar a la segunda rueda en una jornada donde Francisco Cerúndolo (116°) no corrió la misma suerte en su estreno en un Grand Slam.Para "Delbo", campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, se trató de una continuidad de su buen andar en la gira europea sobre polvo de ladrillo, ya que se impuso con parciales de 6-1, 2-6, 6-1 y 6-0, en la cancha 12 del complejo parisino.El bonaerense consiguió diez de sus trece oportunidades de quiebre sobre el moldavo, que más allá de su reacción en el segundo parcial, no pudo descifrar el juego de su rival, muy superior en el ataque.Delbonis enfrentará en la próxima instancia al español Pablo Andújar (68°), que el domingo dio el golpe al conseguir una épica remontada ante el austríaco Dominic Thiem (4°), tras ir dos sets a cero abajo, y que además viene de vencer al suizo Roger Federer.La mala de la jornada para la Legión argentina en singles masculino fue la derrota del porteño Cerúndolo, que cayó ante el brasileño Thiago Monteiro, con parciales de 6-3, 6-4 y 6-3 para el oriundo de Fortaleza.La rosarina Nadia Podoroska, 42° del ránking mundial, sufrió ayer una rápida eliminación en Roland Garros, al perder frente a la suiza Belinda Bencic (11°) en dos sets y no poder defender las semifinales de 2020.El triunfo de la décima preclasificada en el cuadro principal femenino, que se quedó sin representantes argentinas, fue con parciales de 6-0 y 6-3 en la cancha número 14 del complejo parisino.La suiza salió decidida a llevarse por delante a Podoroska, que no pudo desplegar su juego y se vio completamente dominada por su rival.Bencic acumuló 11 tiros ganadores y solo cuatro errores no forzados durante el primer set, contra cero y diez en esos rubros para la "Peque".Si bien levantó en el segundo parcial, a Podoroska no le alcanzó para enderezar un rumbo difícil sobre el polvo de ladrillo parisino.Logró un quiebre sobre el saque de la suiza, pero también sufrió la irregularidad de su propio servicio, algo que mostró en las últimas semanas en el circuito.