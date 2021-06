Se conoció el programa de la fecha 11, ¿se reanuda el torneo?

Son días movidos. De idas y vueltas. De confirmaciones, suspensiones y postergaciones. La pandemia de coronavirus obliga a ello. A pocas horas de que se confirme que la Copa América no va a disputarse en nuestro país porque las condiciones sanitarias no están dadas (y será en Brasil) comenzó a circular que la próxima semana vuelve la Primera Nacional.En dicha programación, al cierre de nuestra edición sin confirmación de AFA, Atlético de Rafaela estaría visitando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el próximo jueves 10 de junio a las 14hs, encuentro válido a la fecha 11 de la Zona B.Dada a conocer la noticia del posible retorno a la competencia para la próxima semana, ahora los clubes aguardan la confirmación desde el Gobierno Nacional. Se entiende que una vez que Aníbal Fernández de el visto bueno, AFA actuará en consecuencia.Atendiendo a los criterios utilizados en estos días, para rechazar la disputa de la Copa América en la Argentina, poco entendible ‘suena’ la posibilidad de reanudar un certamen tan federal como lo es el principal torneo de ascenso de nuestro país, con clubes a lo largo y ancho del país.Todo puede suceder. Por lo pronto, en la ‘Crema’ se siguen preparando para cuando toque regresar a la competencia, aguardando confirmaciones oficiales.21:10hs (tv) Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs San Martín de Tucumán.15:00hs Deportivo Maipú vs Chacarita15:00hs (tv) Deportivo Riestra vs Belgrano de Córdoba18:00hs (tv) Tigre vs Estudiantes20:10hs (tv) Agropecuario vs Atlanta18:00hs (tv) Temperley vs Nueva Chicago15:00hs Tristán Suárez vs Guillermo Brown de Puerto Madryn15:30hs (tv) Instituto vs Independiente Rivadavia de Mendoza16:00hs Güemes de Santiago del Estero vs Villa Dálmine14:00hs Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Atlético de Rafaela15:00hs Deportivo Morón vs San Martín de San Juan15:00hs Santamarina de Tandil vs Defensores de Belgrano (En el estadio Municipal)14:00hs (tv) Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué15:30hs Almagro vs San Telmo (En el estadio de J.J.Urquiza)16:00hs (tv) All Boys vs Barracas Central