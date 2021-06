Luego de sorprender a propios y extraños con la camiseta de Atlético de Rafaela, en la Primera Nacional, Enzo Copetti dio el gran salto de calidad y se convirtió en refuerzo de Racing Club, uno de los equipos más importantes del país. Llegó a préstamo hasta fin de año y con opción de compra (lo cuál se hará efectivo) como una alternativa para el ataque pero se ganó un lugar como titular.De hecho, el artillero de 25 años de edad y nacido en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, terminó siendo determinante en momentos muy importantes para la "Academia". Por ejemplo en la recordada victoria en el clásico contra Independiente, en la definición por penales ante Vélez y en la serie frente a Boca de ayer.Si bien no tuvo un gran rendimiento, Copetti luchó y obligó durante los 90 minutos. Peleó de principio a fin con Carlos Izquierdoz, otro peso pesado, y no dio una pelota por perdida. Igualmente, el cotejo no ofreció grandes luces y culminó con un rotundo y pálido empate 0-0. Por ello, una vez más, el cotejo se estiró hasta la definición desde los doce pasos.En la misma, para Boca fallaron sorpresivamente Carlos Tevez -estrelló su disparo contra el travesaño- y Diego González -su penal fue tapado por el 'Chila' Gómez-. Racing, a pesar del fallo de Fabricio Domínguez, terminó ganando gracias al remate decisivo de... Enzo Copetti. Sí, una vez más, el delantero tuvo sangre fría y marcó.Pero la historia no terminó allí. Copetti, que hace un tiempo declaró su fanatismo por River, no dudó cuando Sebastián Vignolo le preguntó por el origen de su nombre: "Me pusieron Enzo por Francescoli", exteriorizó el Toro, acompañando sus declaraciones con una sonrisa pícara. Y sí, una victoria con un sabor muy especial.