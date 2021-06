Robaron porcelanatos y los hallaron colocados

La Policía local secuestró cajas donde se guardaban porcelanatos para pisos, la mayoría vacías y algunas con algunos todavía en su interior, y observó que el resto ya había sido colocado en varias dependencias de una casa en construcción.

Es así que uniformados de la Seccional 1ª, en relación a un robo cometido el pasado 19 de mayo llevaron a cabo una requisa en una finca sita en la calle Carrero Podio al 2400 - Barrio Virgen del Rosario-, donde reside AGB, de 32 años de edad, y secuestraron -desde un galpón- 24 cajas de porcelanato (en mayoría vacías, y el resto con escasos elementos en su interior), y una máquina hormigonera, informó oficialmente la Unidad Regional V, y que fuera adelantado en la jornada de la víspera en LA OPINION edición digital.

Por otra parte, se comprobó la presencia de una importante cantidad de porcelanatos en los pisos de distintas dependencias de la vivienda, los cuales serían sustraidos, lo cual motivó el procedimiento policial de mención.



SE ENTREGO

UN ACUSADO

Brian M., de 27 años, resultó autor de un hecho de amenazas y abuso de arma cometido el pasado 28 de este mes en la ciudad de Frontera, y ayer se hizo presente en la sede de la Comisaría 6ª, por lo que fue detenido y finalmente trasladado hasta la Alcaidía de la UR V de Policía, en nuestro distrito.



SE FRACTURO PIERNA

CUANDO ROBABA

Asimismo tal como fuera adelantado en internet por LA OPINION en la víspera, un ciudadano sanvicentino se lesionó gravemente, en momento de cometer un robo en una tapera de María Juana.

Autoridad de la Comisaría 4ª de María Juana, a través de un llamado telefónico tomó conocimiento sobre un hecho contra la propiedad, en el que resultó gravemente lesionado quien lo estaba cometiendo.

De acuerdo al exponente, en una tapera que se ubica camino al cementerio algunas personas estaban trataban de sustraer elementos, y uno de ellos se ubicaba sobre techo de un tinglado y sacaba chapas.

La mala fortuna se hizo presente, ya que cayó al piso y en un centro médico local se dictaminó que Leonardo Raúl B., de 31 años de edad y residencia en la localidad de San Vicente, había experimentado fractura de tibia y peroné en una de sus piernas.

En consecuencia, fue derivado al Sanatorio Nosti de nuestra ciudad a los fines pertinentes.



CONTROLES

POLICIALES

Durante la noche del día domingo y madrugada del lunes en función de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia de Covid-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional.

La labor mencionada produjo, la confección de 29 actas de infracción a lo establecido legalmente y 1 vehículo retenido en la ciudad de Rafaela y 1 acta en Humberto Primo.



SATURACIÓN

EN FRONTERA

En el día de ayer, se desplegó un operativo saturación y recorrida por diferentes barrios de la ciudad de Frontera para disuasión de personas en espacios verdes, respetando las nuevas medidas establecidas en el marco de la Pandemia Covid-19.

Los mismos fueron supervisados por el jefe de Unidad Regional director de Policía Ricardo Arnodo Suárez y el jefe de División Operaciones comisario supervisor Ricardo Biasoni. Participaron de dichos operativos personal de Comando Radioeléctrico con asiento en Frontera, Comisaria No 6° y Destacamento No 6.



SAN CRISTOBAL

Personal del Comando Radioeléctrico de San Cristóbal realizó un patrullaje preventivo en relación a Covid-19.

En Ruta Provincial N°13 y Empalme efectivos policiales detuvieron la

circulación de tres motos conducidas por menores de edad. Los uniformados solicitaron a los conductores la documentación correspondientes a los rodados y al no presentarlas, los siete jóvenes que circulaban en las mismas fueron identificados.