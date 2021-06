Ford presentó el nuevo Mustang Mach-1 en Argentina: extremo

Ford presentó el nuevo Mustang Mach-1 (nombre técnico de la velocidad del sonido) en Argentina, el exitoso pony car basado en la icónica versión de 1969 que combinaba dinamismo y rendimiento. En esta nueva generación, la variante deportiva de la leyenda del óvalo adoptó un estilo único, que va de la mano con mejoras mecánicas.

Debajo del capot, posee un motor 5.0 con ocho cilindros en V que entrega una potencia máxima de 475 CV y 58 kgm de torque. La transmisión es automática secuencial de 10 velocidades con levas al volante.

A su vez, cuenta con un sistema de amortiguación MagneRide con nuevo chasis ajustado (suspensión trasera independiente) y barras de estabilización más solidas. Además, las dirección asistida eléctrica fue calibrada para ofrecer una mejor respuesta.

Más allá de los calcos, el color característico de esta variante de Mustang es el Fighter Jet Gray (también se ofrecerá en gris plata, negro y blanco), una combinación única entre el gris de la carrocería, sumado a líneas naranjas y negras. En el interior, también se ofrecen algunos elementos exclusivos de Mach-1.

Las llantas de aleación poseen un diseño destinado específicamente para esta versión con un tamaño de 19 pulgadas (posee cuatro frenos a disco ventilados). En el frente, además de la iluminación LED, tiene dos tomas de aire en la parrilla que no sólo une lazos con el modelo de primera generación, sino también permite mejorar la refrigeración del motor. En la zona posterior, posee un alerón inédito y nuevas salidas de aire.

Entre otros detalles de equipamiento, se destaca la función Line Lock, sonido de escape regulable, diferencial de deslizamiento limitado, track apps, distintos modos de conducción, intercambiadores de calor, instrumental 100 por ciento digital, encendido automático de luces, sensor de lluvia, sensor de estacionamiento con cámara de marcha atrás, sistema SYNC 3, encendido sin llave, sistema de mantenimiento de carril, asistente pre-colisión con detector de peatones, control de tracción y estabilidad, asistencia en pendientes, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, ocho airbags, entre otros.

En relación al precio, en Argentina se ofrecerá con un valor de 106.200 dólares, sumado a una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.



NUEVA FORD

MAVERICK

Ford continúa con los ensayos de Maverick, su nueva pick-up compacta que competirá contra modelos como Fiat Toro, Hyundai Santa Cruz, la próxima pick-up de Chevrolet, entre otros, pero hasta ahora no hay una fecha precisa de presentación.

Sin embargo, durante los últimos días, el sitio Ford Authority reveló que el óvalo está con los preparativos del debut y Maverick vería la luz en la primera quincena de junio, es decir, en los próximos 15 días. Más allá de la información publicada por el sitio extranjero, no hay detalles si la presentación será hacia principios de mes o hacia mediados.

De todos modos, Maverick continúa con las pruebas con escasos cobertores sobre la carrocería, hechos que dejan apreciar su diseño asemejado a Bronco Sport (tendrá varios elementos en común) y la próxima generación de Ranger, su hermana mayor. Hasta ahora, sólo hay una sola imagen filtrada del interior.

Debajo del capot, tendría la misma motorización del SUV (Bronco Sport). Se trata de un motor 1.5 turbo tricilíndrico de 175 CV o el 2.0 turbo de cuatro cilindros de 240 CV. Aun así, esperaremos a los próximos días para saber más detalles de la pick-up compacta.



PLATAFORMA

ELECTRICOS

Ford presentó dos nuevas plataformas para modelos eléctricos que podría dar vida a nuevos vehículos completamente amigables con el medio ambiente. Una de las primeras apuestas de esta nueva era fue la F-150 Lightning, el Mustang Mach-E y el futuro E-Transit.

A su vez, la nueva inversión del óvalo también estará destinada a producir baterías inéditas denominadas IonsBoost. "Esta es nuestra mayor oportunidad de crecimiento y creación de valor desde que Henry Ford comenzó a diseñar el Modelo T y lo estamos agarrando con ambas manos", dice Jim Farley, CEO de Ford.

La idea de la compañía es lograr que de cara a 2030, el 40 por ciento de sus vehículos a nivel mundial sean completamente eléctricos. Entre las nuevas plataformas disponibles, la primera se encuentra disponible para modelos medianos con tracción trasera o integral, que también puede ser utilizada para pick-ups medianas, SUV (medianos y grandes) o vehículos comerciales. Esta base podría ser una buena noticia para la futura Ranger, ya que daría lugar para una variante completamente eléctrica.

En cambio, la otra plataforma se utilizará para modelos comerciales y pick-ups de gran tamaño. Entre otros de los modelos que utilizarían estas nuevas bases, se encuentra el Bronco, Explorer y Lincoln Aviator. (Fuente: Parabrisas - Perfil).