Radicales piden a la EPE que dé marcha atrás

Las nuevas medidas propuestas por las autoridades para darle batalla al virus de Covid-19 fue un golpe a la economía de bares, gimnasios, clubes, hoteles y demás negocios relacionados a la gastronomía, quienes deben trabajar a puertas cerradas y con horarios reducidos para sobrevivir.Sin embargo, y a pesar de ello, recientemente los comercios recibieron un nuevo golpe del estado provincial: la Empresa Provincial de la Energía los intima administrativa y judicialmente a pagar la luz.Ante esta situación, los diputados radicales Maximiliano Pullaro, Juan Cruz Cándido y Sergio “Checho” Basile, presentaron un proyecto en la Cámara Baja provincial para que el Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, solicite a la EPE cesar con las intimaciones a todos los comercios comprendidos en la Ley N° 14009 y se sumen también los clubes y gimnasios a esa resolución.Al respecto, los integrantes del Bloque UCR manifestaron que “el mismo Estado que les pide que cierren sus puertas para proteger la vida del conjunto, que no les permite trabajar y que reparte ayudas que terminan siendo migajas, intima a los comerciantes a través del VERAZ. El mismo Estado que no paga sus deudas y que tiene miles de millones de pesos generando intereses en el plazo fijo. El Estado tiene que mostrar sensibilidad ante una situación sumamente particular, y más sabiendo que el nuestro – el santafesino – tiene los recursos para absorber momentáneamente esa baja de la recaudación y apoyar a los sectores perjudicados”.Por otro lado, sostuvieron que “las pymes santafesinas están haciendo lo posible para poder sobrevivir a esta pandemia que alteró la vida de todos los habitantes de la provincia, país y el mundo. Por eso es inexplicable como, en semejante contexto, la EPE toma este tipo de medidas sin si quiera considerar las leyes vigentes y hasta los programas de rescate financieros que el propio gobierno destina a esos sectores”.“Lo que proponemos es un freno a medidas contradictorias y de poco sentido común. El Estado, más que nunca, debe estar presente para dar herramientas de ayuda a los comerciantes, no para hacerle más difícil de lo que es la situación”, concluyeron.