Aumentó la carne en algunas carnicerías de la ciudad

Si bien para muchos carniceros, por ahora el mercado interno no se ve afectado con respecto al abastecimiento de cortes de carne, ellos mismos que están a diario detrás del mostrador señalan que paradójicamente al día siguiente de que la mesa de enlace anunciara el cese de la comercialización, la media res aumentó cinco pesos y en el inicio de esta semana aumentó otros $30.

El cierre de exportaciones de carne por 30 días dispuesto por el Gobierno nacional y el cese de comercialización, ratificado hasta mañana por la Mesa de Enlace, no solo trajeron aparejados un escenario de conflictividad con resolución incierta, sino que además está afectando los precios al consumidor, que fue la supuesta razón que motivó la medida oficial.

Leonardo, contó que “esto que pasa no es por el cierre de las exportaciones y más allá de que el cese del campo viene por eso, en el mercado interno no va a bajar la carne porque dejamos de exportar, para que se den una idea, de cien animales, 70 quedan en Argentina y 30 se exportan, de los cuales 7 son novillos buenos y 23 son vacas que acá no comemos, ya sea porque son vacas flacas, de rechazo de tambos, eso va todo deshuesado a China”.

Los carniceros consultados, explicaron que los frigoríficos incrementaron del sábado al lunes, $30 la media res, pero que la mayoría de las carnicerías están tratando de aguantar y no trasladar eso al mostrador. Hay locales que hoy venden el 1 kilo de asado en $860 y otros ya lo tienen arriba de los $1.000.

“El sueldo es poco, no alcanza y todo aumenta, por eso yo asocio más la caída del consumo de carne a esto, obviamente que los constantes aumentos no ayudan, pero es un combo. Repito, los sueldos en un año se han actualizado un 30 %, un 40% en el mejor de los caso y hay cortes de carne que han aumentado un 80%, es muy sencilla la cuenta”, subrayó Leonardo, titular de una carnicería de nuestra ciudad. Y agregó: “Lo que estamos haciendo los carniceros es perdiendo rentabilidad, porque llega un momento en que la carne tenés que venderla, porque una vez que te bajan la media res la tenés que vender, si no después se te empieza a poner fea”.

Julián, otro carnicero rafaelino, dijo que “se nota que la gente busca seguir comiendo carne, pero indudablemente que con todos los aumentos que hubo, no solo en este producto, sino en todos, se eligen cortes más económicos”.