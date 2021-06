El Concejo dio luz verde a la iniciativa privada de la firma Cormorán S.A.

Durante la mañana de ayer, los concejales llevaron a cabo a través de la plataforma Zoom, la reunión de comisión en la que se dio despacho a cuatro iniciativas que serán votadas el jueves en la sesión ordinaria.

Entre los proyectos que se destaca está el referido a la iniciativa privada de la firma Cormorán S.A., en donde el Concejo deberá autorizar al Instituto Municipal de la Vivienda a disponer a título gratuito a favor de la razón social “Cormorán S.A.” seis fracciones de terreno, para ser destinadas a la construcción de un supermercado en un sector de Barrio Mora. Dicha donación, se realiza en el marco de la Ordenanza Nº 2857.

El proyecto público-privado conjugó este canje, donde a cambio la firma construyó cuatro viviendas de tipo dúplex en barrio Mora, en el predio de avenida Gabriel Maggi y Geuna, conjugando una forma innovadora de brindar respuesta a una necesidad habitacional que presenta la ciudad. Asimismo, se buscó dar lugar a una propuesta de un desarrollo comercial en el sector Norte.

Es importante señalar, que para que otras empresas que tuvieran el mismo interés accedieran a la misma posibilidad, se abrió una licitación pública. Se presentó como único oferente Cormorán, quien finalmente tuvo la potestad para avanzar en el proyecto.

En tanto, recibió despacho un proyecto de Declaración presentado por Cambiemos, en el que impulsa un Plan de Fomento de Prácticas Deportivas. Cabe señalar que el bloque oficialista, la semana pasada había expresado algo similar a través de una Minuta de Comunicación. La intención es unificar las iniciativas.

Se le solicita, al Departamento Ejecutivo Municipal que realice estudios de factibilidad técnica y económica, para implementar dicho plan de fomento de prácticas deportivas guiadas por profesionales de la educación física. Los estudios deberán considerar: La importancia de las actividades físicas y deportivas para la promoción de la salud de la población, como asimismo para la prevención y recuperación de enfermedades no transmisibles; la importancia de reconocer a los gimnasios, natatorios y otros ámbitos de entrenamiento, como centros de promoción de la salud; la elaboración de protocolos de funcionamiento para las distintas prácticas deportivas, como asimismo para los casos de las actividades que se realizaren por prescripción médica; y la importancia de los gimnasios e instituciones afines en los procesos de rehabilitación y recuperación de enfermedades transmisibles, particularmente del virus Covid-19.

Sobre este proyecto que busca que los gimnasios puedan de algún modo trabajar y que es de autoría del concejal Leonardo Viotti, la concejala Alejandra Sagardoy manifestó: “Nosotros estuvimos reunidos el miércoles 26 con el diputado provincial Alejandro Boscarol y la diputada nacional Ximena García, porque ellos presentaron un proyecto de ley para declarar actividad esencial al deporte; también se presentó la iniciativa en el Concejo de Santa Fe, y la idea es que se entienda que el deporte es una actividad esencial”.

“Creemos que es muy importante que se entienda que cuando hablamos de hacer deporte no solo hacemos referencia a la parte física, sino es fundamental para lo mental, emocional y social; hacer deportes abarca la salud integral, además, hay gente que va a natatorios, va a hacer rehabilitación y lo necesita, por eso es esencial”, argumentó Sagardoy.



OTROS DOS DESPACHOS

También recibieron despacho y serán votados el jueves, otros dos proyectos: Un proyecto para que se modifique el artículo 2 de la Ordenanza Municipal N°4909 para que las instalaciones donadas al Club Ciclista de Rafaela solo se pueden utilizar para actividades deportivas, en caso que se utilicen para otras cosas, se interrumpirá la donación; y un proyecto de Resolución en la que se trata una nota de la agente Analía Michlig, que comunicó la renuncia por jubilación ordinaria.



NO AVANZA EL PEDIDO DE

PASE A PLANTA PERMANENTE

Una vez más, el oficialismo no consigue que avance el proyecto de Ordenanza para incorporar 80 nuevos cargos a la planta permanente. La oposición insiste en que necesita mayor información, que por otra parte se había comprometido a acerca el SEOM.