Se cambiaron los criterios epidemiológicos de contagios

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe actualizó este lunes el protocolo de coronavirus. Entre los principales cambios que se introdujeron se encuentra la confirmación como positivo de covid sin hisopado a convivientes de contagiados con síntomas, y se suma uno nuevo. También se habilita el testeo de contactos estrechos asintomáticas en las jurisdicciones que cuenten con los recursos para hacerlo sin comprometer la detección de sintomáticos.

Se vuelve a aplicar el criterio clínico epidemiológico para la confirmación como positivo de casos sospechosos con determinadas características. Este criterio se implementó por primera vez en septiembre del año pasado en pleno aumento de casos y se dejó de aplicar en enero de este año.

El documento actualizado recientemente autoriza a considerar como caso positivo, sin la realización del hisopado, a los convivientes de una persona con diagnóstico -por laboratorio- de covid que presenten dos o más de los síntomas descriptos en la definición de caso sospechoso. Pero también a las personas fallecidas que hayan tenido cuadro clínico compatible con covid, sin otra causa que lo justifique y que hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado.

No obstante en el documento con fecha 31 de mayo aclaran que “no podrán confirmarse por este criterio y deberá siempre realizarse un hisopado diagnóstico en: pacientes con criterios de internación, personas con factores de riesgo, embarazadas, trabajadores de salud, pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada”.



NUEVO SÍNTOMA DE COVID

El nuevo protocolo también incorpora un nuevo síntoma de la enfermedad en su definición de caso sospechosos. Se trata de la obstrucción nasal de instalación aguda, sin otra causa que lo justifique; que se se suma a la fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, mialgias, cefalea y diarrea/vómitos (tomados como un solo síntoma).



TESTEOS DE ASINTOMÁTICOS

Además el nuevo protocolo, que fue elaborado para el manejo de casos sospechosos de covid, contempla el estudio de personas asintomáticas que hayan sido contacto estrecho de casos confirmados. Advierten que el mismo podrá ser implementado por cada jurisdicción como estrategia de expansión del testeo para identificar casos y rastrear contactos, según la situación epidemiológica y la disponibilidad de recursos. Agregan que dicha estrategia no debe retrasar el diagnóstico de los casos sospechosos (sintomáticos), así como tampoco el acceso al servicio de salud, manejo y seguimiento de la enfermedad y rastreo de sus contactos.

Desde la cartera de Salud confirmaron que este criterio ya se aplica en los puntos fijos de Rosario y que en la ciudad de Santa Fe autoridades de la Región de Salud vienen trabajando desde hace algunas semanas en forma conjunta con la Dirección de Epidemiologia, de Laboratorio para comenzar a realizar este estudio en personas mayores y embarazadas que cumplan con ser contactos estrechos y que al séptimo día de haber estado con un caso positivo continúen sin síntomas compatibles con la enfermedad.



OTROS CAMBIOS

El Ministerio recomienda desde ahora realizar el hisopado dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas y señalan que “retrasar la toma de muestra puede llevar a pérdida de sensibilidad de los métodos diagnósticos, como así también postergar las conductas respecto de aislamiento del paciente y cuarentena de contactos estrechos”.

Amplían las opciones de diagnóstico con muestras de saliva, hisopado nasal e hisopado de cornete nasal medio; y se agrega la posibilidad de descartar los casos sospechosos con test de antígenos negativo y mejoría clínica en las 48 horas siguientes, siempre y cuando el paciente no sea considerado contacto estrecho y no tenga comorbilidades. En caso de que persistan los síntomas o el paciente requiera internación, tenga comorbilidades o sea personal de salud se indica realización de pruebas moleculares.

También se determina que los pacientes vacunados -con una o dos dosis- que cumplan con la definición de contacto estrecho tendrán que cumplir con todas las medidas de aislamiento. En cambio, las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores y cumplen con la definición de contacto estrecho, estarán exentas de realizar la cuarentena.