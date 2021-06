Un clásico, febril cierre de presentación de alianzas

(Desde Santa Fe). El pasado domingo 30 se presentaron ante el Tribunal Electoral de la Provincia 14 alianzas distritales con 52 Partidos integrantes para los comicios provinciales de este año donde se elegirán 14 intendentes, renovación por mitades de concejos municipales y elección de comisiones comunales.

Sobresalen con exactamente 8 partidos cada uno, el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio estará integrado por 5 Partidos.

La particularidad la dio la UCR que está presente de manera simultánea en el FPCyS y Juntos por el Cambio, de acuerdo con lo autorizado por la Convención partidaria.

A todo esto, otro distintivo lo constituyó el Partido FE (fundado por el histórico y fallecido titular de UATRE Gerónimo “Momo” Venegas) cuya representante parlamentaria Cesira Arcando, desde hace 5 años y medio forma parte del bloque Juntos por el Cambio y ahora formará parte del peronismo. Arcando sostuvo el cambio de frente aduciendo que “tenemos un origen gremial y peronista que siempre hemos respetado, por eso he decidido formalmente acompañar al Gobernador Omar Perotti en su gestión y en la búsqueda incansable de mejorar oportunidades, combatir desigualdades, y generar trabajo genuino”.

Una particularidad está dada por el radicalismo santafesino, que desdobló su estrategia electoral al ser accionista tanto de la alianza provincial del Frente Progresista como de la alianza nacional Juntos por el Cambio. En Rafaela, por caso, la UCR participará para las elecciones de cinco concejales en la coalición con el macrismo, entre otros sectores políticos.

Ahora queda la tarea para el Tribunal Electoral Provincial de evaluar la documentación presentada y reconocer -o no- las distintas alianzas que se inscribieron bien tarde el domingo.



CONFUSION Y PRESENTACION

DE ULTIMO MOMENTO

Debido a que muchos armadores políticos pensaron que Omar Perotti prorrogaría la fecha de presentación de alianzas previstas para el pasado domingo 30 de acuerdo con el Decreto 281 del 19 de abril, toda vez que tiene media sanción de Diputados de la Nación el corrimiento del calendario electoral, a no pocos la validación de la fecha de cierre los tomó con las conversaciones a medio terminar, caso la Unión del Centro Democrático, según reconoció su apoderado Gonzalo Mansilla De Souza. Un dato de color: los apoderados de Juntos por el Cambio y el Frente Progresista Cívico y Social, llegaron al TEP con las carpetas bajo el brazo tan solo diez minutos antes de la medianoche, hora de cierre del mismo.



¿QUE PASARA AHORA

CON LAS LISTAS?

De esta manera, hoy subyace otra incógnita: ¿cuándo oficiará el cierre de listas?; ante la consulta de La Opinión, el Secretario Electoral Pablo Ayala confirmo la vigencia del decreto 281/21 que establece las PASO para el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre, y ratificó el cronograma vigente que establece como fecha límite de presentación de lista ante autoridades partidarias el 4 de junio.

De todos modos nuestro Diario está en condiciones de adelantar, según nos confirmara el Senador Nacional Roberto Mirabella, que este miércoles el Senado de la Nación le dará sanción definitiva al corrimiento del calendario electoral nacional, (al cual adhiere la Provincia de Santa Fe para sus comicios locales) para elecciones primarias (PASO) el 12 de setiembre (antes 8 agosto) y las generales 14 de noviembre (antes 24 octubre).

De tal manera, este jueves a primera hora el gobernador Omar Perotti dictará el Decreto con el nuevo plazo de cierre de listas, que sería el 9 de Julio ante las juntas electorales partidarias y el 12 de julio ante el Tribunal Electoral Provincial.

Ya lo dijo el secretario Electoral de la provincia, el rafaelino Pablo Ayala, que "cuando se conozcan las nuevas fechas de elecciones, se correría el plazo de todo el cronograma electoral".