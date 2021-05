Sonia Martorano declaró sobre la situación sanitaria

La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, realizó hoy declaraciones en las que evalúa la situación sanitaria, en las que manifestó su preocupación por la cantidad de pacientes que ingresan al sistema de salud "con curados graves que requieren oxígeno". Las siguientes son sus principales frases:

“Estamos en un momento de inflexión o bisagra”.

“Llevamos mucho tiempo conviviendo con la pandemia y eso genera cansancio y estrés; y en la sociedad en algún punto genera hasta negación, por el hartazgo y porque tuvimos que cambiar de vida”.

“Hay otra realidad que es la que se vive puertas adentro en las instituciones de salud y están todas en la misma situación: enorme estrés y no solamente por el trabajo; el mayor estrés es poder dar atención, tener la cama, la unidad de terapia ya que ingresan muchos pacientes”.

“Preocupa la cantidad de personas que ingresan por día con cuadros graves que requieren oxígeno y cuando la situación empieza a agravarse entramos en un cuello de botella”.

“Este año diversificamos la atención en terapias, para que no quede todo centralizado en Rosario y Santa Fe. Las regiones se fueron reforzando pero en esos lugares también la capacidad está sobrepasada”.

“A diferencia de la primera ola, donde el pico fue de 2.900 casos, hoy estamos en 3.600, primero los casos se dieron en el sur y cuando empezó a bajar se trasladó al norte, pero hoy hay casos diarios en toda la provincia”.

“Las vacunas se están colocando todas las que llegan. El lunes 24 de mayo ingresaron 15.600 AstraZeneca y se vacunaron con segundas dosis a los geriátricos, que están cuidados, no los vimos explotar como en otros lugares. El jueves llegaron 67.000 AstraZeneca y el sábado 47.000 y todo eso va a segundas dosis; pero también recibimos unas 70.000 de Sputnik y vamos a vacunar en forma conjunta, completando esquemas y colocando primeras dosis a Seguridad, Servicio Penitenciario, Centros de día y seguiremos bajando edades. Los mayores de 60 están vacunados y ahora estamos en el grupo de 18-59 con comorbilidades”.

“La decisión es firme: queremos comprar 2 millones de dosis, pero tienen que ser vacunas de calidad, porque cualquiera te ofrece vacunas, y cuando se averigua muchas veces no son serios. Se pueden comprar pero debe ser algo serio y de calidad, con lotes aprobados por Anmat. Es algo que se está trabajando y si existe la posibilidad se va a hacer”.

“Hay que seguir muy estrictamente el cronograma de vacunación que nos imponen desde nación. Hoy estamos con 55 años con comorbilidades y estamos completando los esquemas. Los que se vacunaron son Sinopharm ya completaron las dos dosis, los que recibieron Astrazeneca ahora estarían empezando a completar las segundas dosis; lo que llegue ahora de Sputnik va todo a primera dosis hasta completar”.

“No es simpático pedir que nos quedemos en casa, pero hasta no tener la vacunación completa no queda otra. Hagamos nuestras actividades con el mayor cuidado y al finalizar volvamos a casa, no es momento de socializar, estamos viendo imágenes terribles de gente joven contagiada. Hay que cuidarse y no exponerse al virus”.