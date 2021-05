Se suspende la Copa América

NA - El presidente Alberto Fernández señaló hoy que la decisión de no realizar la Copa América en la Argentina se tomó debido a que las sedes elegidas por la Conmebol para el evento se encuentran "en alerta epidemiológica" y dijo que los gobernantes de las mismas "no respetan el estado de alerta".

"Tuvimos una charla con el presidente de la Conmebol, le pedí tiempo hasta el lunes para ver cómo evolucionaban las cosas", manifestó el mandatario en declaraciones al programa "Caballero de día" que se emite por AM 990.

Asimismo añadió: "Lo que más me preocupaba a mí, que es lo que me llevó a tomar la decisión que íbamos a comunicarla hoy, es que las sedes que habían elegido para jugar la Copa, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, están todas en alerta epidemiológica".

"Además, en muchos de esos lugares, a pesar de estar en alerta epidemiológica, los Gobiernos locales no respetan esa situación y, por ejemplo, vuelven al estado de clases presenciales", añadió Fernández.

En tanto, indicó: "Me tenía que poner a discutir con Mendoza, con Córdoba, con Capital Federal y el riesgo era muy grande.

Ayer Wado (Eduardo De Pedro) estuvo en un programa de televisión, le preguntaron y contó honestamente lo que había pasado. A partir de esa respuesta salió el comunicado de la Conmebol".

Fernández dijo luego: "Es cierto que no era demasiada gente, pero incrementaba el riesgo. Además muchos iban a venir vacunados con la vacuna Sinovac, que no está autorizada en la Argentina".

Cafiero y la baja de Argentina como sede: "Con tantos casos, no podíamos llevar adelante la Copa América".



Luego del anuncio de la Conmebol sobre la baja de Argentina como sede de la Copa América que comienza en quince días, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó esta mañana que "la realidad epidemiológica" impidió poder mantener el compromiso de organizar el torneo en el país.

"Se trabajó con las autoridades de Conmebol en diferentes escenarios, siempre sujeto a lo que pasara con la segunda ola.

Así que lo que terminó inclinando la decisión fue finalmente no solo ajustar los protocolos, sino la cantidad de casos, con tantos casos no podíamos llevar adelante una Copa América", explicó.

En conferencia de prensa, luego de recibir más de dos millones de vacunas de AstraZeneca en el aeropuerto de Ezeiza, el jefe de Ministros remarcó que "en todo momento" intentaron "mantener el compromiso", pero "la realidad epidemiológica se lo impidió a la Argentina".

De esta forma, Argentina corrió la misma suerte que Colombia, que por motivos sociales debió desistir de la organización de la Copa América 2020 hace diez días atrás.

El recrudecimiento de la pandemia de coronavirus en el país, sumado a que no podía garantizar la presencia de público en los estadios a partir de semifinales, fueron un combo que llevaron a esa decisión al Gobierno nacional, que se lo comunicó a la Conmebol.

Es un cambio de 180 grados respecto de lo que ocurrió durante esta semana, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió en la Quinta de Olivos junto a parte de su Gabinete de Ministros al titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, para buscar ser el único organizador de la competencia.

Allí se intercambiaron protocolos y, si bien fuentes de Conmebol habían advertido que los requisitos eran "mayores a los de la Eurocopa", confiaron en resolverlo. Pero a primera hora del domingo, las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, habían adelantado un panorama poco alentador para el certamen que reunirá a las diez selecciones de Sudamérica.

"La Copa América no está definida ciento por ciento, entiendo que los que deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. En el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulaciones con otros sectores, Interior, Migraciones, Transporte, ANAC, Defensa..., en relación a los controles", había dicho la ministra. Para reforzar esa situación, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de

Pedro, afirmó minutos antes del anuncio oficial que era "muy difícil que se juegue la Copa América en Argentina por la situación de alerta epidemiológica".

"Estuve conversando hoy con el presidente Alberto Fernández sobre la situación sanitaria de todas las jurisdicciones, y en particular de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, y siendo coherentes con el cuidado de la salud vemos que es muy difícil que se juegue la Copa América en nuestro país", sostuvo.