Castroneves festejó otra vez Indianápolis

Helio Castroneves no tuvo que disputar toda la temporada 2021 de IndyCar para conseguir su objetivo y, después de 12 años obtuvo su ansiada cuarta victoria en las 500 Millas de Indianápolis uniéndose a los nombres de Rick Mears, Al Unser Sr y A. J. Foyt siendo los únicos en la historia en lograr esta cifra. El brasileño, que partió desde el octavo lugar de la grilla, ya había triunfado en el emblemático óvalo de 2,5 millas (4 km) del Indianapolis Motor Speedway en 2001, 2002 y 2009.

"Qué sensación tan increíble. Sabía que sería una gran pelea y estoy muy feliz", se sinceró el brasileño.

Scott Dixon, ganador de la pole, mantuvo el primer lugar al llegar a la primera curva, pero pronto Colton Herta lo adelantó. Ambos se vieron sorprendidos antes de concluir el segundo giro con Rinus VeeKay tomando la cima de la competencia.La carrera se mantuvo sin cambios hasta la llegada de la primera ronda de pits. El puntero fue a los boxes en el giro 31, una situación que también aprovechó Herta.

La primera bandera amarilla apareció durante esta ronda en boxes cuando Stefan Wilson trompeó y golpeó en el muro de pits bloqueando la zona.

Dixon y Alexander Rossi tuvieron que ir a los fosos bajo condición de neutralización, pero su primera detención no fue como esperaban y problemas les hicieron perder un giro respecto al líder.

VeeKay comandó el grupo en el reinicio, pero rápidamente perdió la cima ante Conor Daly. A esa lucha por el liderato se sumó Helio Castroneves y el mexicano Patricio O’Ward quienes fueron ocupando la punta mientras llegaba la segunda ronda de recarga de combustible y cambio de neumáticos.

El holandés y ganador del GP de Indianápolis fue el primero en abrir la segunda ventana de detenciones y retomó la cima por delante de Daly, Herta y O’Ward, quien le había ganado la posición a Palou en la zona de los pits para cerrar los cinco primeros. Fue a partir de ese momento cuando la carrera tomó otra tónica con diversos adelantamientos. Daly atacó y tomó el primer puesto sobre VeeKay, mientras que O’Ward ascendió al tercero sobre Herta quien antes de llegar a la mitad de los 200 giros descendió al quinto luego de que su compañero Ryan Hunter-Reay lo pasara por el cuarto.

Después de 104 giros, VeeKay y Daly fueron los primeros en ir por su tercera detención dejando a O’Ward en el liderato por segunda ocasión. El mexicano fue el último del top cinco en ingresar por combustible y neumáticos con 10 vueltas más que el holandés y el estadounidense.

El ritmo de la competencia se cortó con el segundo accidente provocado por el desprendimiento del neumático trasero izquierdo y el choque del coche de Graham Rahal.

Palou regresó por delante de Castroneves y O’Ward para las 40 vueltas finales sacando una diferencia de hasta un segundo contra el mexicano. Hunter-Reay y VeeKay cerraban el top cinco en ese momento con Juan Pablo Montoya en 12°. Castroneves recuperó el liderato con 170 giros al adelantar al español de Ganassi en pista antes de entrar junto con el español y el mexicano por la última parada en los pits para asegurar el combustible hasta el final de la competencia.

Palou regresó por delante de Castroneves y O’Ward y durante un instante se enfocaron en la lucha de la cuarta posición a la espera de que Felix Ronseqvist, Takuma Sato y JR Hildebrand ingresaran a los pits y cedieran las tres primeras plazas. Rosenqvist dejó la esperanza a seis vueltas del final al ir a pits por recarga de combustible. Sato tomó la cima pero apenas duró un giro en pista antes de ir a los boxes dejando a Palou en el liderato.

Con siete giros para el final Castroneves atacó a Palou y tomó la cima de la competencia dejando al español en segundo y a O’Ward en tercero. Palou no se rindió y a tres giros de la conclusión respondió sobre el brasileño para asumir de nuevo la pinta. Una vuelta después y a metros de llegar a la bandera blanca el sudamericano atacó para asumir la primera posición y no soltarla hasta llegar a la línea de meta.