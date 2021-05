Girolami quinto

Franco Girolami cerró un muy fin de semana en el circuito de Paul Ricard, en Francia, por la segunda fecha de la temporada del TCR Europeo, al finalizar en el 5° puesto de la segunda competencia de la especialidad. En la primera se había clasificado séptimo.El cordobés, quien partió desde la segunda colocación, no tuvo una buena partida y cayó al sexto lugar. Con el paso de las vueltas, llegó a estar octavo, cuando se trenzó en una dura pelea con el experimentado Mehdi Bennani, pero Franco pudo dar cuenta del marroquí, y ante el retraso de algunas máquinas, pudo ascender a la quinta colocación.Jimmy Clairet, con un Peugeot 308, fue el vencedor de la prueba, seguido por Mikel Azcona, con Cupra, y Sami Taoufik, con Hyundai.Con estos resultados, Bennani continúa al frente del campeonato, con 143 puntos, mientras que Girolami ascendió a la cuarta plaza, con 86. La próxima fecha del calendario será del 18 al 20 de junio en Zandvoort.“Estoy muy contento por el fin de semana. Vinimos a buscar puntos y los conseguimos. Tengo un sabor agridulce porque largué en la primera fila y no pude mantener la posición, ya que se enredó un poco la partida, veníamos a la par con mi compañero y no quería chocar con él, entonces hice la primera curva un poco más abierto y ahí me pasaron un par de competidores”, comentó el de Isla Verde.COLAPINTO 13ºFranco Colapinto cerró su participación en la cuarta fecha de Fórmula Renault Europea by Alpine disputada en Paul Ricard, al concluir en el 13º lugar de la Carrera 2 con el Tatuus del equipo MP Motorsport, y tras avanzar desde el 17º puesto de la grilla. La victoria fue para el suizo Gregoire Saucy (ART Grand Prix), quien logró la cuarta del año y se afirma en el campeonato con 110 puntos.