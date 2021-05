Abril Okon, sexta en Guayaquil

El atletismo de nuestra ciudad vivió ayer una jornada especial, ya que la rafaelina Abril Okon fue protagonista de la prueba de salto en alto del 52º Campeonato Sudamericano de Mayores, que finaliza hoy en la pista del estadio "Alberto Spencer" de Guayaquil.La representante del CRAS, en su primer torneo de la categoría Absoluta en este nivel internacional, con sólo 16 años, finalizó la competencia con un registro de 1m 71cm ubicándose en la sexta posición. La atleta que es número 1 en el ámbito nacional comenzó saltando 1m 60, luego 1m65, posteriormente 1m 68, pasando en el primer intento esas alturas. Luego pudo superar el 1m 71 en el tercer intento, para finalmente quedar eliminada al no pasar la varilla en 1m 74.Recordemos que la saltadora entrenada por Leandro Bonamino llegó al certamen con 1m 75 como mejor antecedente. No obstante, ha sido una experiencia muy importante a su corta edad y de la cual tomará lo mejor para seguir progresando paulatinamente, en particular por la trascendencia de estar compitiendo en el ámbito internacional.El triunfo correspondió a la colombiana, y principal favorita, Jennifer Rodriguez Carvajal con una marca de 1m 89, seguida por la brasilera Valdileia Martins con 1m 86, en tanto que el tercer puesto fue para la ecuatoriana Joice Micolta Meza con 1m 83.Luego fue cuarta la juvenil uruguaya Silvina Gil (cat. 2005) con 1m74, y quinta la brasilera Sarah Fernandes Freitas, con la misma altura. Finalmente participaron ocho atletas en la competencia.