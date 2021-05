Atlético vuelve a las prácticas tras el domingo de descanso

El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresará este lunes a los trabajos luego del domingo de descanso. La mesa de la Primera Nacional aún no confirmó cómo ni cuándo volverá la actividad oficial que quedó en pausa luego del DNU del Gobierno Nacional, al que AFA adhirió plenamente.Dicho parate llevó a tener que suspender dos fechas, del certamen que en programación inicial tenía 17 fechas a jugarse hasta el 3 de julio, y que ahora se podría ver modificado debido al retraso. La temporada 2021 fue programada de forma directa hasta diciembre de este año, con dos ascensos a la Liga Profesional, los cuales se darán de la misma forma que la pasada edición: el primero el ganador de la final entre los mejores de cada zona, y el segundo, el que gane el reducido que lo jugarán del 2 al 4 de cada grupo. Hoy la ‘Crema’ estaría afuera de todo.El regreso a la competencia está sujeta plenamente a lo que pacte el Gobierno de Alberto Fernández con AFA en la vuelta de la actividad.Por lo pronto, todo de manera extraoficial, se indica que la semana próxima, entre miércoles 9, jueves 10 y viernes 11, se disputaría la fecha 11 en la que Atlético deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ante esto, Walter Otta aún tendrá toda esta semana para poner en condiciones a sus dirigidos, recordando que Facundo Soloa y Marcos Giménez venían de lesiones, y Enzo Avaro junto al rafaelino Darío Rostagno, de recuperarse del covid.Una vez que se reanude la competencia oficial de la Primera Nacional, con la fecha 11, se deberán disputar 16 encuentros, recordando que sólo se jugó uno: Quilmes vs Mitre de Santiago del Estero, con victoria del ‘Cervecero’ por 2 a 1.Los encuentros que restan por jugarse:Tigre vs Estudiantes BA, Agropecuario vs Atlanta, Dep. Maipú vs Chacarita, Temperley vs Nueva Chicago, Estudiantes RC vs Almirante Brown, Gimnasia (Mza) vs San Martín (T), Dep. Riestra vs Belgrano.Gimnasia (J) vs Atlético de Rafaela, All Boys vs Barracas Central, Instituto vs Independiente Rivadavia, Tristán Suárez vs Brown (PM), Ferro Carril Oeste vs Brown (A), Dep. Morón vs San Martín (SJ), Güemes (SdE) vs Villa Dálmine, Almagro vs San Telmo, Santamarina vs Def. de Belgrano.