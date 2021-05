Vizzotti puso en duda la Copa América

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que la organización de la Copa América en Argentina "no está definida 100%" y que las autoridades encargadas de que se realice el certamen están "en el último tramo de análisis" de los protocolos y procedimientos de prevención por la pandemia de coronavirus en el país.La funcionaria anticipó que le decisión final sobre el torneo de selecciones nacionales de la Conmebol "será en estos días", agotado el estudio de variables como las "concentraciones, entrenamientos, traslados, periodistas y aglomeración de personas"."La Copa América no está definida 100%, entiendo que los que deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. En el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulaciones con otros sectores, Interior, Migraciones, Transporte, ANAC, Defensa..., en relación a los controles", introdujo la ministra ayer a la mañana en conferencia de prensa en Ezeiza a su regreso de una gira por México y Cuba."Un grupo muy importante de personas está trabajando hace tiempo en relación a los protocolos, que además de todas las medidas para ingresar al país y todas las recomendaciones que deben cumplir las personas que están en Argentina, por supuesto que se suman protocolos específicos. Ese trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América y la decisión final será en estos días", adelantó."Analizamos la cantidad de personas que puede movilizar la organización de la Copa América y no es un número tan importante. Cumpliendo con los protocolos y siguiendo las recomendaciones se puede implementar", indicó.Frente a la consulta de su aprobación a la organización del torneo, Vizzotti aclaró: "Desde el Ministerio de Salud, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, analizamos la cantidad de personas que puede movilizar la organización del evento y no es un número tan importante. Cumpliendo con los protocolos y siguiendo las recomendaciones se puede implementar"."No es lo mismo -diferenció- una selección nacional que va a estar concentrada y no va a salir del hotel que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores de fútbol vuelven a sus casas. Esa es la gran diferencia en relación a la posibilidad de infectarse en un área de circulación importante. Las selecciones van a estar en un lugar sin salir", remarcó.