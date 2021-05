Conmebol inspecciona hoy el estadio Ciudad de La Plata

El Estadio Ciudad de La Plata será inspeccionado este lunes por una comisión técnica de la Conmebol ante la inminente definición sobre lo que sucederá con la Copa América, cuyo comienzo está programado para el domingo 13 de junio, bajo el antecedente de que el escenario futbolístico de la capital bonaerense ya fue sede durante la edición 2011 de este certamen, cuando se estrenó su techado.Se espera que personal del organismo sudamericano llegue por la mañana a La Plata, ya que es inminente la definición sobre la organización del torneo más importante de selecciones a nivel continental.Hoy el denominado popularmente “Único”, pero próximo a llamarse Diego Armando Maradona, funciona como el centro vacunatorio más importante de la provincia de Buenos Aires y, aunque sea elegido, "eso no se verá alterado", según le confirmaron fuentes oficiales, debido a que se correría el sector sanitario a otra parte del predio.De hecho, esto ya ocurrió cuando en este año llegaron a La Plata nada menos que Boca Juniors y River Plate para jugar dos partidos de la Copa Argentina.El centro de vacunado funciona por el sector de la avenida 25 y 528, ingreso principal al estadio, y se trasladaría hacia la avenida 32, utilizando otro espacio del amplio predio donde está construido el estadio provincial.Por otro lado, el tema de la iluminación, una de las preocupaciones iniciales que tenían las autoridades del estadio, ya está resuelto, porque la misma alcanza los 2.000 lux exigidos y además hay una mayor cantidad de focos, que ya están comprados pero aún no se instalaron.Otro de los puntos clave es la conectividad, y responsables del estadio confiaron que se está trabajando en el tema y no sería un inconveniente para que Conmebol lo apruebe. En cuanto al estado del campo de juego, sostienen que se encuentra en buenas condiciones, al igual que la zona de vestuarios y sectores de prensa.Por el momento, los únicos cuatro estadios aprobados por Conmebol para la realización de este 47ma. edición de la Copa América son los de River Plate; Malvinas Argentinas, de Mendoza; Mario Alberto Kempes, de Córdoba y el Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.