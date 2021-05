Juego clandestino: esperaban que se legalice la modalidad online

Lorena Córdoba es la viuda de quien fuera el “Zar del juego” de Rafaela, David Alejandro Itatí Perona, quien manejaba una red de máquinas de juego online, y era socio del empresario rosarino Leonardo Peiti, y uno de los protagonistas de una causa judicial que caló hondo en la escena judicial santafesina al dejar a dos fiscales fuera de juego y procesados, además de poner en tela de juicio la actuación de jefes políticos y policiales."Viajábamos por todo el país montando estructuras de juego, con cajeros que nos reportaban sus ganancias. Se hacía por garitos y por medio de redes de jugadores.pero hay mucha plata en juego, y mientras David vivió no se pudo lograr. Cada vez que queríamos salir del negocio de los garitos nos amenazaban y, contó Lorena a La Capital, en una entrevista desde su casa de en Rafaela reproducida en la víspera por LA OPINION online.David Alejandro Itatí Perona y su entorno generaron desde Rafaela un imperio de juego on line y regentiaron garitos en distintas localidades.Tenía 42 años y falleció en noviembre de 2020 víctima de la pandemia de Covid 19 por distintas comorbilidades que padecía. Lorena, a quien representa legalmente el estudio del penalista bonaerense Roberto Cazorla, cumple prisión domiciliaria por formar parte del grupo comandado por su marido, y está imputada por ser parte de una asociación ilícita dedicada a la explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente.La mujer, de 32 años de edad, contó la trama que llevó a la pareja a viajar por todo el país, armando su negocio y su pretensión de imponer páginas de juego online en Brasil.La investigación que permitió desbaratar a la organización liderada por Perona empezó en 2018, cuando Matías Merlo, fiscal de Melincué, recibió una serie de denuncias por juego clandestino, una de ellas realizada por el entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina.En un allanamiento hecho a un garito de esa población del departamento General López, los investigadores secuestraron los celulares de quienes trabajaban allí y del dueño del lugar. Al investigar esos teléfonos surgieron mensajes en los que aparecían contactos con un tal Néstor, a quien le reportaban las liquidaciones y ganancias diarias.Así se intervinieron otros celulares, y a partir de escuchas se determinó que Néstor organizaba distintas salas de juegos en la Provincia, y le reportaba el dinero obtenido y datos diarios del negocio al empresario rosarino Leonardo Peiti, que según Lorena era socio de Perona, y a quien la Fiscalía le atribuye entre otros el rol de facilitar los medios electrónicos, para que otras personas realizaran la actividad ilegal y le reportasen ganancias.Merlo precisó que, según cómo se organizaba la sala se dividía el dinero. Por lo general el reparto era en tercios entre quien la explotaba, el intermediario y Peiti. El fiscal constató entonces 10 salas en Casilda, otras siete en Reconquista y cinco en Venado Tuerto. Además de otros garitos en Vera, Venado Tuerto, Hughes, Avellaneda y Wheelwright.El fiscal Merlo remitió las actuaciones a Rosario para avanzar en las investigaciones contra Peiti, quien ya estaba bajo la lupa de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada de la Fiscalía local. Todo empezó a esclarecerse tras la caída de un expolicía, que fue descubierto cuando salía de un garito de Villa Gobernador Gálvez con dinero.Tras ello salió a la luz un esquema que se extendía a lo largo y ancho de Santa Fe. Casi acorralado, Peiti declaró en forma pública en su condición de colaborador de la Justicia, y así se supo que los por por entonces fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahal favorecían al capitalista de juego, a cambio de sobornos y trababan las pesquisas que lo involucraban o lo informaban sobre aquellas que se instruían.La participación de los exfuncionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), terminó en la detención e imputación de ambos y ocasionó un terremoto que llegó a la política provincial.Lorena vive en Rafaela. Tiene custodia en su casa y está bajo prisión preventiva a la espera de una resolución judicial. La mujer contó que la muerte de su pareja dio por terminadas una serie de negociaciones que llevaban adelante para legalizar su actividad, y que ahora solo queda "volver a negociar"."David siempre jugó al póker online y esa actividad lo hizo muy conocido en el mundo del juego", dijo la mujer recordando que su expareja fue un exitoso jugador de alto nivel. El juego le daba dinero y le gustaba participar en varias competencias en salas oficiales locales, en el exterior y también online.Y agregó que "cuando comenzamos la relación, hace cinco años, era un hombre que se dedicaba mucho a ir a fiestas, hacer viajes y había montado algo chico con los juegos online y unos pocos garitos. Pero después el negocio cambió y empezó solo con el juego online. Entonces consiguió cajeros, una segunda línea de personas que te ofrecen una clave para jugar en red y que reportan a los cajeros máster, o sea la primera línea que responde a la empresa de juegos. Eso es ilegal en Argentina, pero no en otras partes del mundo. Yo en Europa sería empresaria, no una persona que para la Justicia integré una organización lícita".En este análisis, tal vez caprichoso en la Provincia donde ahora el juego online está autorizado solo para los tres casinos oficiales que operan en el territorio, Lorena recordó que ellos buscaban legalizar su actividad: "en enero pasado (el gobernador) Axel Kicillof les dio licencias a siete empresas para operar el juego online en la provincia de Buenos Aires, entre ellos a (el expresidente de Boca Juniors y operador del macrismo) Daniel Angelici, y al empresario Cristóbal López".Se trató de una licitación otorgada a empresas asociadas a Stars Interactive Limited. Cada empresa debe abonar 65 millones de pesos en concepto de canon único y el fisco percibe 90 millones en concepto de Ingresos Brutos. "Eso -dijo Lorena- era lo que Peiti y David negociaban con distintas instancias del poder provincial" cuando todo se cayó, admitió la expareja de Perona.