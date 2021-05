Marshmello, Selena Gómez y Khalid se lucieron en la previa de la final de la Champions

La final de la UEFA Champions League es de los eventos deportivos más observados a nivel mundial. Con el Manchester City y el Chelsea como protagonistas en el Estadio do Dragão, el show previo debe estar a la altura de las expectativas de todos los televidentes. En este caso, el DJ estadounidense Marshmello, el artista Khalid y la cantante Selena Gómez fueron quienes animaron al público minutos antes de que arranque el partido.Con un show de seis minutos y con algunos clásicos de sus repertorios musicales, los artistas realizaron una atractiva previa que finalizó segundos antes de que los equipos salgan al campo de juego en Portugal. Muchos efectos especiales y cambios de cámara fueron los condimentos seleccionados por los músicos para acaparar la atención de todo el público que esperaba el pitazo del duelo definitorio.“Este ha sido un año realmente diferente. Espero darles a los fans del deporte, la música y del entretenimiento puro un espectáculo nunca antes visto. Eso es exactamente lo que le voy a ofrecer al mundo: un espectáculo que todos puedan disfrutar”, aseguró Marshmello a través de sus redes sociales al anunciar que protagonizaría uno de los grandes eventos del fútbol mundial.De esta manera, luego de que suene el clásico himno de la Champions League, aparecieron los artistas para realizar su parte. En los primeros cinco minutos estuvo el DJ que siempre se cubre la cabeza con una máscara con forma de malvavisco para no revelar su identidad; quien realizó un remix de “Come and go”, “Alone”, “Friends” y “Happier”. Seguidamente, Khalid cantó junto a Marshmello “Silence” y, finalmente, los últimos sesenta segundos fueron destinados a Selena Gómez, quien demostró todo su talento con el tema “Wolves”.Vale recordar que originalmente la final se iba a celebrar en Estambul pero por cuestiones sanitarias causadas por la expansión del coronavirus en Europa, se decidió cambiar la sede a Portugal. Así, el Estadio do Dragão se vistió de gala para recibir al partido culmine de la Champions League y los artistas encargados de realizar la previa no decepcionaron a todos los fanáticos del deporte que estuvieron atentos minutos antes del inicio del encuentro.