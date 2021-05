Emma Stone encarnó a “Cruella”, la icónica villana de 101 dálmatas

Desde que le escondía la cabellera bicolor en lo profundo de un gorro, su madre le pedía que pasase desapercibida o al menos que no dejara a Cruella interponerse, pero las cosas no tardaron en salirse de control.Esta es la premisa de la película dirigida por Craig Gillespie ("Yo, Tonya") que se propone contar uno de los filmes más emblemáticas de Disney desde otro lugar. De esta manera, el director hace a un lado a los dálmatas para darle finalmente el protagonismo a Cruella de Vil, quien fue la antagonista en todas las versiones de la historia. Así, la película intentará develar qué hechos la llevaron a ser el personaje que nació en la literatura y trascendió a la pantalla con Disney.Emma Stone fue la elegida para colocarse en la piel de esta villana cuya mayor motivación es secuestrar cachorros de dálmatas con el fin de hacerse un abrigo, un objetivo tan siniestro como real que la convirtió en alguien a quien temer, y llevó a Disney a incorporar recursos de humor para volver las películas más simpáticas.Es así como esta reversión llamada "Cruella", desarrolla el génesis de la villana. El filme nos remonta a Londres durante los años 60 y 70, auge de la industria del diseño de indumentaria. La protagonista es Estella, una aspirante a diseñadora de modas que lidia con las desventuras de toda joven con las ansias de crecer en una profesión con lo hostil que puede ser el sistema.El talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, interpretada por Emma Thompson, pero una serie de acontecimientos alteran el armonioso curso de eventos y revelaciones, y llevan a que Estella abrace su lado perverso convirtiéndose en la disonante y vanguardista Cruella.El guión escrito por Dana Fox y Tony McNamara, sumado a la historia de Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel y Steve Zissis, radica en no revictimizar, sino reivindicar a la villana y cuestionarse qué la vuelve "mala"."Dejénme recordarles que hago esto con tacones", dice Cruella en una de sus formidables escenas, y de paso, demuestra el empoderamiento femenino que Disney toma para sumarse a la ola de movimientos sociales con uno de sus tanques audiovisuales.Las actuaciones de Emma son de los mayores aciertos de la película, que no sería lo mismo sin esas miradas que denotan la inestabilidad emocional de la protagonista. Principalmente con Stone, quien desaparece de escena como actriz al personificar una notable, caótica y rebelde versión de Cruella, que a la vez homenajea a sus antecesoras como Glenn Close y Betty Lou Gerson.A su vez, el elenco se encuentra integrado por Paul Walter Hauser ("El caso de Richard Jewell") y Joel Fry ("Game of Thrones"), quienes interpretan a los secuaces de Cruella Horace y Jasper; Mark Strong ("Kingsman: el servicio secreto"), Emily Beecham ("Into the Badlands"); y Kirby Howell-Baptiste ("Killing Eve") y Kayvan Novak ("Facejacker"), encargados de darle vida a Anita y Roger, personajes infaltables en la trama, pero ya no como los principales.“Creo que esta versión de Cruella honra a los animales, los colores y cierta estética visual de los dibujos animados. Y creo que el giro novedoso probablemente sea su banda de sonido de rock & roll y el movimiento de la cámara. El movimiento y ese feeling de rock le insuflan nueva vida al clásico”, reflexionó Paul Walter Hauser, quien interpreta a Horace en el filme, en diálogo con Télam."Cruella" referencia a sus anteriores versiones con el detalle de la patente "DEVIL"; Horace y Jasper, los ladrones que la acompañan, quienes tienen incluso también un rol más interesante que ser solo sus seguidores; verla manejando a toda velocidad; y hasta una escena en la que Horace pregunta si los perros se parecen a las personas que los adoptan, clarísima referencia a "La noche de las narices frías" que plasma esta cuestión como una metáfora simpática que a su vez plantean quién acompaña a quién.Por supuesto, los dálmatas están presentes, pero ya no como el foco principal de la película.Producida por Andrew Gunn ("Un viernes de locos"), Marc Platt ("El regreso de Mary Poppins") y Kristin Burr ("Christopher Robin: un reencuentro inolvidable"), destaca el trabajo de Jenny Beavan, la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar por "Más Max: Fury Road": con sus impactantes diseños que homenajean la época de la revolución del punk rock.Así, "Cruella" se consagra como uno de los mejores live action realizados por Disney hasta el momento, no solo porque su trama es más realista y verosímil que otras, sino también porque rescata la esencia de sus clásicos anteriores y los revaloriza con buenas actuaciones.El filme ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Disney+