A menos de dos meses de su inicio, Jorge Rial anunció el final de “TV Nostra”

El pasado viernes, Jorge Rial anunció su renuncia a “TV Nostra”, el programa que estrenó hace menos de dos meses en las noches de América y que marcó su primer gran proyecto luego de conducir por casi dos décadas “Intrusos”.El conductor regresó este viernes al estudio luego de su viaje a Estados Unidos, país que visitó para vacunarse contra el coronavirus, desde donde participó por videollamada de los últimos programas, y sorprendió al público al comunicar que daba por terminado el ciclo.“Tomé la decisión de terminar ‘TV Nostra’ con todo el dolor del mundo”, dijo cerca de las 22 h, minutos antes de que concluya la emisión, rodeado de sus panelistas Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, quienes al parecer se enteraron de la decisión esa misma tarde.Luego de un debut prometedor el pasado 5 de abril, cuando midió 5.5 puntos, el rating en las siguientes semanas fue en baja y en ocasiones llegó a medir 0.5, lo que acabó por decantar su decisión. Notoriamente, el programa no lograba competir con “Bendita”, el histórico ciclo de Canal Nueve que conduce Beto Casella.“A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso”, asumió el conductor.Rial recordó que cuando decidió dar un paso al costado de “Intrusos” lo hizo “feliz de la vida, haciendo una apuesta personal, creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, o meterse más en política, tal vez en la ironía”. “No lo logramos, no lo logré en realidad, porque esto es responsabilidad absolutamente mía y de nadie más”, insistió el periodista.“Podría poner mil excusas, pero no hay”, concluyó el conductor, quien relató que tuvo “mucho miedo durante la pandemia” y que eso le “sacó energía” para encarar el proyecto como le hubiera gustado.Por consiguiente, las autoridades de América debieron reacomodar rápidamente la grilla del canal que será diferente a partir de hoy. Por empezar y en lo que representa el cambio más notorio, a partir de este lunes, “Los Mammones”, el programa revelación de este 2021 que cuenta con la conducción de Jey Mammon, dejará de ser un late night show (salía a las 23:30 h) para ubicarse en el prime time, a las 20:30 h.En relación a ello, en diálogo con Teleshow, Mammon detalló: “Salgo a bancar al canal. Es lo menos que puedo hacer. Es por unos días. Hasta que se acomode todo”.A su vez, a las 23:30 h llegará un Especial de Intrusos, conducido naturalmente por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes además continuarán con el original horario a las 13:30 h. Según trascendió, esta programación duraría por lo menos dos semanas, hasta que el canal logre reacomodarse definitivamente tras la sorpresiva renuncia de Jorge Rial.