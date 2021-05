Cultura abrió un concurso destinado a ferias del libro

El Ministerio de Cultura abrió la convocatoria de fondos concursables y de capacitación en saberes específicos dirigido a ferias del libro, sin fines de lucro, municipales, provinciales, de organizaciones no gubernamentales y/o de colectivos autogestivos de todo el país con el objetivo de contribuir a fortalecer estas actividades como espacios de democratización, promoción de la lectura y estímulo de la economía del sector.La convocatoria, que estará abierta hasta el 25 de junio, busca también "propiciar la confluencia entre lectores/as y escritores/as, favoreciendo la creación de nuevos públicos; y fomentar la descentralización cultural desde una perspectiva federal".Motorizada por la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales, la iniciativa tiene una primera etapa que estará abierta para aplicar a los fondos concursables, y con posterioridad se abrirá la modalidad de capacitación.Podrán participar ferias del libro que se realicen entre agosto y diciembre de este año, ya sean gubernamentales, organizadas por entes provinciales o municipales; o no gubernamentales, organizadas por personas jurídicas (asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras) que asuman ese rol en el marco de su objeto social; y/o por colectivos autogestivos de todo el país, informaron desde la cartera que conduce Tristán Bauer.Asimismo, indicaron que las ferias previstas para realizarse de manera presencial o semipresencial deberán contar con un protocolo sanitario vigente aprobado por las autoridades competentes provinciales y/o nacionales.Las ferias podrán postularse a una o varias de las líneas, siempre y cuando el monto total solicitado no supere los $200.000. Estas líneas son: Invitados/as (monto máximo de la ayuda: $150.000), virtual (monto máximo de la ayuda: $100.000), Covid-19 / protocolo de higiene (monto máximo de la ayuda: $80.000), imagen (monto máximo de la ayuda: $100.000), pabellones (monto máximo de la ayuda: $200.000) y gestión (monto máximo de la ayuda: $100.000).Las propuestas que se encuentren completas y conforme el reglamento, serán analizadas por un jurado compuesto por tres miembros titulares y un suplente, todos representantes destacados del ámbito cultural e institucional. Este trío valorará especialmente los antecedentes históricos y la trayectoria de la feria; la propuesta integral y de contenidos artísticos literarios; la capacidad de gestión, organización, planificación y logística del organizador; las estrategias para la creación y fortalecimiento de nuevos públicos; y la contribución al desarrollo de la bibliodiversidad.La inscripción se puede realizar de manera gratuita y online a través de la web del Ministerio: https://www.cultura.gob.ar/primera-convocatoria-para-ferias-del-libro-de-todo-el-pais-10561/