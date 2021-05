Comenzó la diplomatura en acompañamiento y abordaje

Este jueves por la tarde, a través de la plataforma zoom, se dio comienzo a la primera clase de la “Diplomatura en acompañamiento y abordaje territorial de situaciones de violencia por razones de género”, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, padres de Micaela García.

De la misma participaron el Gobernador Omar Perotti y la Vicegobernadora Alejandra Rodenas; el Senador nacional, Roberto Mirabella; el Senador provincial, Alcides Calvo; la Ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez; la secretaria de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe, Celia Arena; el Rector de la UNRAF, Rubén Ascua y María Cecilia Gutiérrez, decana de la Facultad de Sociedad, Estado y Gobierno de la UNRAF.

También estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el equipo de la Oficina de Violencia de Género del municipio.



POLITICAS PARA ABORDAR

“Ver el umbral de esta Diplomatura por la que trabajamos por tanto tiempo es muy emocionante. Esta articulación entre la Universidad Nacional de Rafaela y el Gobierno de Santa Fe a través de la Secretaría, es fundamental de pensar, compartir y potenciar”, expresó Arena. “Esta Diplomatura nos muestra un Estado que continúa acercando políticas para abordar la problemática de las violencias por razones de género y paralelamente. El Estado trabaja para fortalecer la autonomía de las mujeres y personas de diversidad sexual, buscando construir herramientas y garantizar derechos. Pero todo esto no queremos hacerlo sin las organizaciones y las instituciones, sin entender el territorio. Por eso el trabajo con la Universidad de Rafaela es tan importante y se da en ese contexto y desde esas convicciones”, continuó.

Además, la secretaria de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe, indicó: “Una Universidad como la UNRaf, una socia estratégica no solo para brindar contenido académicos, sino para acercar derechos y hacer circular saberes. Es un orgullo para la provincia de Santa Fe contar con universidades públicas como ésta, de su trascendencia como también de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional, que se entienden a sí mismas como parte de un ecosistema más amplio y que hacen propia la enorme responsabilidad de contribuir a generar sociedades más justas”. “Sobre todas las cosas, son universidades que se entienden ancladas a su territorio y para nosotros es fundamental. Estos son saberes que se construyen colectivamente, con la responsabilidad que tenemos desde el Estado”, cerró Arena.



"TERMINAR CON LA VIOLENCIA

DE GENERO ES URGENTE"

El Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe, Roberto Mirabella, expresó: "La violencia es una herida que tenemos en toda la sociedad. Y si es contra las mujeres, la herida quizás es aún más dolorosa. Las políticas de género se han convertido en la columna vertebral de este gobierno y muchos creen que es únicamente incluir a las minorías y diversidades. Y es cierto; es incluir, pero también terminar con la violencia de género. Eso es urgente”.



"PODER IR CAMBIANDO,

DECONSTRUYENDO Y CONSTRUYENDO"

Por su parte, Luis Castellano, puntualizó: “Una de las manifestaciones más claras de la discriminación hacia las mujeres y diversidades es justamente la violencia, y es parte de una cultura machista que viene desde hace muchísimos años y que está reflejada en muchas actitudes cotidianas que a veces nos pasan de largo y que no deberían. Yo creo que es parte de deconstruir una manera de actuar, de ver y de desenvolverse; que se hace a través del aprendizaje, de la capacitación, el debate y fundamentalmente la puesta en escena de estos temas”. “Yo sinceramente quiero felicitarlos, creo que hay que seguir avanzando en un camino que es muy largo pero que vamos poniendo eslabones para poder ir cambiando, deconstruyendo y construyendo una nueva cultura que integre, genere igualdad y ponga en alto los derechos de las mujeres y diversidades”; cerró.



"DAR RESPUESTA A LAS SITUACIONES

DE VIOLENCIA DE LAS MUJERES"

Néstor García, padre de Micaela García, indicó: “Quiero felicitarlos por la iniciativa. Esto es necesario para abordar y dar respuesta a las situaciones de violencia de las mujeres y las identidades de género no binarias. La respuesta final es necesario que la dé el Estado. A mí me parece importantísima esta tarea de la Universidad en comprometerse con una situación problemática y grave como lo es la violencia de género; me da placer el compromiso de que esté acompañando el municipio. La Ley Micaela va a lograr su cometido siempre y cuando se trabaje correctamente en los Estados provinciales".



SOBRE LA DIPLOMATURA

Surge de la necesidad de generar un espacio de encuentro, discusión y formación para el abordaje, acompañamiento y comprensión de diversas problemáticas que atraviesan la dimensión de género en clave territorial; complejas situaciones de discriminación, desigualdad y violencias que cotidianamente atentan contra los Derechos Humanos de las personas.

La diplomatura, de carácter público y gratuito, es llevada adelante por un destacado plantel docente y es coordinada por la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

El cursado -con modalidad virtual- tiene una duración de siete meses, de junio a diciembre. El contenido está organizado en tres grandes módulos: Géneros y Diversidades; Derecho a vivir una vida libre de violencias y el tercero, Territorio, redes e intervención; más la presentación de un trabajo final consistente en la elaboración un Proyecto de intervención de prevención de violencia, o de abordaje de situaciones de violencias por motivos de género. La carga horaria total es de 120 horas.