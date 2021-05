Ayuda económica para empresas perjudicadas por la pandemia

En el marco de las medidas de asistencia económica para los sectores más perjudicados por el confinamiento, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, implementó una nueva línea de REPRO, denominada REPRO 2, con el objetivo de abreviar y simplificar los procesos existentes, sin perjuicio de mantener un control necesario, estricto y riguroso para evaluar a las empresas y asignar las correspondientes prestaciones que se aprueben mediante dicho trámite.

La población objetivo de este programa son las empresas en crisis por la pandemia del Covid-19 que no cuentan con recursos propios ni pueden acceder a líneas de financiamiento para afrontar el pago de sus respectivas nóminas salariales. El beneficio consiste en $9000 a $22000 mensuales por relación laboral.

Los requisitos generales para acceder son acreditar disminución en las ventas, presentación vía web, de declaración jurada a través de un contador público, último balance y Planilla de Datos

Entre los beneficios adicionales, se suman a los definidos por REPRO 2, $4000 por trabajador de sector no crítico de turismo y reducción de contribuciones patronales.

Para la preselección, se contemplará la facturación del mes de abril de 2021 con contraposición con abril del 2019. Sin embargo, para las empresas iniciadas a partir de 1 de enero de 2019, no se considera dicho anterior.

El plazo de inscripción es al Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en sectores críticos es hasta el 1 de junio inclusive. En tanto que el plazo de contestación y/o pago es dentro de los 10 días a partir de la fecha de cierre de la presentación (En casos con subsanaciones, el período se prolonga).

Por último, se recuerda que en el caso de Rafaela, el asesoramiento en cuanto a los beneficios y su tramitación, está a cargo de la Secretaria de Producción, Empleo e Innovación. Los interesados pueden comunicarse al teléfono de contacto 502000, interno 172.