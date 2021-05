El impacto de las últimas restricciones

Después de una semana en la que los comercios se vieron afectados por las limitaciones impuestas por las restricciones tanto nacionales como provinciales, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan Alberto Berca señaló: “Las últimas medidas adoptadas para los comercios, realmente se vieron afectados en la venta directa, hay muchos que estaban preparados para tomar pedidos vía WhatsApp o a través de sistemas online y lo pudieron hacer entregando a domicilio o que la gente iba a retirar, pero la verdad que el movimiento no fue mucho, fue bastante escaso”. Y agregó: “Estos días hubo gente en la calle más de lo que a uno le hubiera gustado en virtud de lo sanitario”.

El dirigente, habló respecto a la situación de los puestos de trabajo de los mercantiles y manifestó que “hace un tiempo que venimos viendo como de a poco vamos perdiendo algunos puestos de trabajo, no en cantidad en nuestro sector, pero evidentemente al verse afectado el poder adquisitivo de la gente, sobre todo de los trabajadores, que con las paritarias realmente nunca le ganamos a la inflación, ni nunca podemos actualizarnos, cae el consumo. Hicimos un cálculo, donde aproximadamente desde finales del 2019 hasta principio del 21, perdimos unos 250 puestos de trabajo, trabajadores en blanco perdidos. No hay que olvidarse de que en nuestra actividad hay mucho trabajo informal, trabajo en negro, supera el 30% de los trabajadores formales”. Además, indicó que que hoy por hoy en la zona de actuación del C.E.C. Rafaela, los trabajadores formales alcanzan los 5.500 y en negro aproximadamente alrededor de 3.000.



“La preocupación que hay de los empleados de comercio es mucha, sobre todo el rubro vinculado a alimentos, porque hemos estado viendo algunas ausencias por caso de Covid positivo; está siempre latente la discusión de los contagios afuera, en las reuniones sociales, en la juntada con los amigos, que es donde se dan los contagios, por eso siempre remarcamos y estamos en contacto, para permanentemente hacer hincapié en la importancia de usar correctamente el barbijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento, la sanitización. Creo que eso es fundamental, mientras esperamos la vacunación, donde el riesgo de muerte se va a ver disminuido bastante con la llegada de más vacunas”, precisó Berca. Y afirmó: “Los empleados de comercio quisieran vacunarse todos. A nivel nacional por parte de la Federación se mandaron notas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud, para ver la posibilidad de vacunar a los trabajadores de comercio que están trabajando desde un primer momento, sobre todo en el rubro alimenticio. Los pedidos se formularon y estamos a la espera de que lleguen vacunas al país para poder lograr este cometido”.

“Siempre hablamos del tema de la responsabilidad que tenemos que tener todos, para no trasladar el virus de un lado para otro y contagiarnos. Hay que extremar todos los cuidados, sabiendo que estos meses van a ser difíciles hasta tanto se termine la pandemia y se vaya logrando una normalidad; hay que tener en cuenta que esto no se va a normalizar de la noche a la mañana, va a ser muy paulatino”, expresó.



Berca hizo referencia al último comunicado emitido por la CGT Rafaela, donde se subrayó la preocupación respecto a los trabajadores de la salud: “nosotros sacamos un comunicado en apoyo a los trabajadores de la salud, porque uno está muy preocupado por el crecimiento de los casos, donde realmente se colapsa todo el sistema y no dan abasto. Esta es una preocupación constante. Estamos en una etapa en la que no es cuestión de poner más camas o de conseguir más aparatología, porque por más que pongamos más camas, aparatología, respiradores, no hay recursos humanos que puedan atender todas las demandas; un trabajador de la salud no se hace de la noche a la mañana, ni se puede salir a buscar a cualquier persona que se haga cargo de los pacientes, entonces es muy importante comprender esto”, finalizó.