El comercio reabre sus puertas hasta las 17

Luego de 9 días de confinamiento estricto para frenar el avance del coronavirus en todo el país, a partir de este lunes 31 de mayo y hasta el viernes 4 de junio comenzarán a regir una serie de medidas similares a lo dispuesto antes de la cuarentena más dura establecida por el presidente Alberto Fernández. Y así lo comunicó el gobierno de la provincia de Santa Fe este sábado, ya que el objetivo continuará siendo el mismo, bajar la cantidad de casos de Covid-19 que se encuentran en el pico máximo desde el comienzo de la pandemia en el territorio provincial.

La principal novedad de estas nuevas normas de convivencia es que, después de una semana corta en la que permanecieron cerrados, los comercios vuelven a abrir sus puertas este lunes hasta la hora 17, recordando que la semana pasada sólo podían abrir los supermercados, farmacias y negocios de cercanía como ferreterías y despensas o quioscos.

Además, los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 06 hs. y las 19 hs., con un aforo máximo del 30%. Y por último, entre los aspectos salientes, es que en todo el territorio provincial queda restringida la circulación vehicular en la vía pública, a toda persona que no realice actividades autorizadas, desde las 18 hs. hasta las 06 horas del día siguiente. En tanto, las clases continuarán siendo virtuales en todo el territorio según la circular que emitió el viernes el Ministerio de Educación. Estas son las medidas más importantes que empezarán a implementarse desde hoy:



CIRCULACION Y REUNIONES

Se restringe la circulación vehicular en la vía pública, a toda persona que no realice actividades autorizadas, desde las 18 hs. hasta las 06 horas del día siguiente.

Además permanecen prohibidas las reuniones sociales y encuentros familiares en lugares cerrados o al aire libre.

Quedan exceptuadas de esta todos aquellos que cumplan con su actividad laboral; quienes estén debidamente justificadas por una situación de fuerza mayor (incluyendo asistencia médica, farmacéutica y cuidado de personas ). Para circular deberán llevar la documentación respaldatoria y la app provincial COVID19 o app CUIDAR.

También está permitida la concurrencia a los establecimientos educativos del personal escolar, cuando así fuera dispuesto por las autoridades aún mediando suspensión de las actividades presenciales.



ACTIVIDADES COMERCIALES

La actividad del comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las diecisiete (17) horas. La extensión hasta las diecinueve (19) horas, será para quienes comercialicen productos alimenticios y medicamentos.

Por otra parte, se mantiene suspendida la actividad en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.

Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 06 hs. y las 19 hs., con una capacidad máxima del 30%. Luego de ese horario podrán realizar delivery o recibir clientes de cercanías que busquen pedidos en el local.



ACTIVIDADES RECREATIVAS

Seguirán suspendidas la práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales. También se mantienen suspendidos el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre.

Por otro lado, permanecerán prohibidas las actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas