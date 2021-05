Pedido de Luz y Fuerza

La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza se declaró en estado de alerta en todo el país ante la falta de respuesta concreta a la solicitud de vacunación a sus trabajadores y trabajadoras. Al recordar que "las y los trabajadores de Luz y Fuerza somos esenciales por el carácter que reviste la actividad que llevamos adelante", la Federación destacó que "de ese modo fuimos incluidos en el Art. 297 del decreto presidencial N° 260, del 12 de marzo de 2020. Así lo demostramos desde el minuto cero en que la pandemia fue declarada como tal y no sólo no descuidamos la prestación del servicio esencial para la sociedad toda y, en este contexto, para el sistema sanitario, sino que nos pusimos al frente de campañas de concientización y solidaridad a través de todo el territorio".En ese marco destacó la entidad que "no obstante el carácter de esenciales, y a pesar de las reiteradas gestiones llevadas adelante por el secretario general de la FATLyF, Guillermo Moser, y secretarios generales de los 41 sindicatos que componen la entidad federativa, hoy las autoridades competentes no han dado respuesta efectiva".Para Luz y Fuerza, los trabajadores del sector no son sólo esenciales sino también estratégicos, dado que el personal que trabaja en mantenimiento y atención de redes, los operadores e ingenieros electromecánicos son muy especializados y tienen una formación específica. No se forman de un día para el otro ni son fácilmente reemplazables, y trabajan garantizando un servicio indispensable para la vida en las comunidades a lo largo y ancho de la provincia y el país. Esto sin mencionar lo clave que resulta el servicio eléctrico en centros de salud -exigidos al máximo y con instalaciones que deben ser montadas de urgencia para el refuerzo del sistema- y en la atención específica de la problemática generada por la pandemia.La Federación recordó, finalmente, que durante la pandemia "hemos perdido trabajadores y trabajadoras, muchos de los integrantes de los equipos de trabajo se contagiaron y otros tantos están sobrellevando la enfermedad, como tantos argentinos, pero nunca se resintió la prestación del servicio. Ni durante un minuto puesto alguno de trabajo estuvo sin cubrir, con responsabilidad y compromiso. No hemos recibido respuestas del mismo tenor. Tenemos la obligación de bregar por la salud, por la integridad y por la vida de nuestra ente. Por ello nos declaramos en Alerta Nacional. Lo hacemos para que nuestro legítimo reclamo sea atendido", expresó la entidad.