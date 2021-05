Mario Ledesma dio buenas noticias de Mayco Vivas

El viernes, durante el anuncio de la lista para los partidos ante Gales y Rumania en Europa, el Head Coach de Los Pumas, Mario Ledesma, también hizo mención a la recuperación de Mayco Vivas y con buenas noticias.En referencia al presente del jugador surgido del CRAR luego de la operación por una patología congénita a fines de marzo, el entrenador expresó:«Mayco está muy bien, lo estamos frenando como a los caballos en la Academia para que no haga mas cosas, porque se sale de la vaina por lo bien que se siente», ejemplificó el Head Coach con una sonrisa.Agregó luego que «fue muy delicado lo de Mayco y nos pegó a todos muchísimo, y sobre todo a él obviamente. El staff lo acompañó, lo tratamos de contener todo lo que podíamos, la verdad que salió la operación muy bien y si lo ven no van a notar ninguna diferencia, está un poco mas gordo solamente. Se lo nota feliz, contento, está entrenando el scrum en la Academia de Buenos Aires, el de los Menores de 20 también porque nos parecía piola que participe de esos entrenamientos».Por último, destacó que le recomendaron lectura para despejarse en un momento complicado donde no está disponible para la competencia. «Está leyendo, le hemos recomendado unos cuantos libros y autores, asi que nos pone muy contentos porque empezamos con él de muy chico, así que lo conocemos mucho».ALARMA POR IMHOFFEl wing rosarino Juan Imhoff, convocado a la ventana de julio con Los Pumas, estuvo ayer apenas 17 minutos en la cancha para Racing frente a Agen por la Liga francesa. En una corrida, sintió un tirón en su pierna derecha y no pudo seguir jugando.