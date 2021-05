"Fue un sueño hecho realidad"

(Por Darío Gutiérrez). - Es tiempo de descanso para el guerrero. Luego de una temporada tan atípica como feliz, Roberto Acuña tiene unos días para celebrar junto a sus afectos las grandes satisfacciones de los últimos días, consiguiendo la anhelada Liga Nacional con San Lorenzo.

Cuando todavía están en las retinas los festejos en el Templo del Rock tras la agónica victoria ante Quimsa remontando 15 puntos, en lo que fue la quinta consagración consecutiva de los de Boedo y el pivote rafaelino incluido en esa ronda, ya se empieza a palpitar lo que puede ser algo nuevamente increíble. En algunas horas debería salir la lista de Sergio Hernández de la preselección que encare la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos, donde el Toro quiere estar como hace cinco años en Río.

De eso, de su primera Liga enfrentándose a su hermano Rodrigo (que vistió la camiseta de Peñarol) y otros temas charlamos con el jugador surgido de Atlético y que tras los ascensos con San Isidro de San Francisco (la ciudad donde reside su familia) y Ciclista Juninense, ahora se dio el gusto de tener el anillo en la elite.

- Lograr el título con San Lorenzo, ¿se disfrutó más por conseguirlo con un equipo que siempre tiene como objetivo ser campeón? ¿También porque las definiciones con San Martín y Quimsa hayan sido tan parejas?

- Solo se disfrutó porque hicimos nuestro trabajo, siempre es lindo terminar una temporada de esta manera! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Solo por eso se disfrutó! Es cierto, tanto la semifinal como la final estuvieron difíciles porque estos 2 equipos hicieron bien las cosas y los felicito por eso.

- En lo personal, ¿cómo analizás la Liga que tuviste? y también en general, teniendo en cuenta cómo se tuvo que jugar debido a la pandemia.

- Creo que mi temporada fue de menor a mayor. Terminé jugando a un gran nivel.. fue difícil por lo de la pandemia, por todos los cuidados e hisopados pero bueno, nos sentimos en ese sentido privilegiados porque pudimos trabajar, ya que a pesar de ser un deporte, es nuestros trabajo.

- Saliste campeón en todas las categorías del básquet argentino, ¿qué sensaciones te produce eso?

- Salir campeón en todas las categorías la verdad q me pone muy contento, no sé si hubo alguien, no me importa. Saber que logré eso es muy satisfactorio y quiero ir por más!

- ¿Cómo fue enfrentar a tu hermano, cuando jugaron San Lorenzo y Peñarol?

- La verdad que fue muy especial, ¡lo disfruté mucho! Pero yo le avisé, dentro de la cancha no hay hermandad jaja. Lo importante es que para la familia fue muy especial..y quedamos empatados con una victoria para cada uno fue, todos felices jaja.

- ¿Qué te dejó la experiencia en México?

- Me gustó mucho, lo disfruté. Fue mi primera experiencia internacional a nivel club y aprendí mucho.

- Imagino que ahora esperás la frutilla del postre, que sería la convocatoria a la selección. ¿Te ilusiona más que haya vuelto Sergio Hernández? Si te llega el llamado, ¿creés que será más difícil ganarse un lugar que para Río, o igual?

- ¡Si claro! Espero con muchas ansias esa convocatoria. Hice una muy buena liga, quiero estar convocado y pelear por un lugar para volver a estar en los Juegos Olímpicos. ¡Difícil es siempre! Competencia tenés todo el tiempo, hay colegas que también están en muy buen nivel y eso lo hace difícil, hay que pelear por un lugar, acá nadie te regala nada.

- Para decidir sobre dónde jugar la próxima temporada, ¿vas a esperar qué pasa con la selección o ya tenés algo encaminado?

- Sin dudas esperaré que pase la selección, por ahora soy jugador libre. Cuando llegue el momento veremos para donde vamos.