Alex Luna sigue en el radar de Racing

Con la apertura del libro de pases en primera división y el resto de las categorías, es natural que empiecen a surgir rumores de traspasos. En este aspecto, con mercados deprimidos debido a la crisis por la pandemia, varios clubes de primera división han empezado a mirar opciones en la Primera Nacional.Atlético Rafaela bien sabe de esto y con Racing en particular tras el acuerdo de comienzos de año por el cual Enzo Copetti y Matías Tagliamonte pasaron a la Academia. Sólo que por estos días es Alex Luna quien vuelve a estar en el radar del equipo de Avellaneda, como fue hace casi un año. En ese momento también hubo interés por Gonzalo Allassia, el volante central de también 17 años, y su nombre también cobra fuerza.El sitio racingdealma.com.ar publicó hace dos días que estos jugadores están nuevamente en tratativas, con declaraciones del propio Luna avalando las negociaciones."Las negociaciones entre Atlético y Racing se mantienen. Ojalá se resuelvan rápido. Llegar a Racing sería algo muy lindo para mi futuro. Me encantaría jugar ahí, no vendría mal cambiar de aire, poder crecer. Atlético me dio una posibilidad única: jugar en Primera. Pero poder explotar y llegar a Racing, sería algo muy lindo. Me encantaría hacerlo ya", le contó Luna, volante ofensivo que puede cumplir los roles de enganche o mediapunta, al mencionado sitio de información de la Academia.También agregó que "Mi ídolo es Centurión, me encanta cómo juega, sus gambetas... A mí también me gusta ir para adelante, gambetear, soy un jugador al que le gusta llegar al gol y dar todo por el equipo".Recordemos que el representante de Luna es Martín Sendoa, el mismo que de Enzo Copetti.