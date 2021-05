Segunda Champions para el Chelsea

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Chelsea se consagró ayer por segunda vez en su historia campeón de la Liga de Campeones al superar por 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola, que si bien usó al argentino Sergio Agüero los últimos diez minutos, no pudo evitar una amarga despedida para el "Kun" en su última aparición con los "Ciudadanos", en la final que se disputó en Portugal y con más de 15 mil personas en las tribunas. El zurdo Kai Havertz fue el autor del único tanto, a los 41 minutos del primer tiempo, luego de eludir al arquero Ederson y definir al arco vacío, tras recibir una gran asistencia de Mason Mount.Chelsea, dirigido por Thomas Tuchel, fue el amplio dominador táctico del partido en el estadio "do Dragao", porque presionó y ahogó al City, que no tuvo reacción colectiva ni individual. El argentino Sergio "Kun" Agüero, en su último encuentro con la camiseta de los "Ciudadanos", saltó desde el banco de los suplentes para los últimos diez minutos, pero no tuvo chances concretas de gol.Así, el Chelsea, que tuvo como alternativa en sus trece partidos en la competencia al arquero argentino "Willy" Caballero, repitió la proeza de 2012, cuando se quedó con el título luego de vencer al Bayern Munich.El Chelsea fue un justo vencedor porque inhibió las virtudes de un City que se quedó a las puertas de la gloria, en su primera final de Champions. El primer tiempo de los "Blues" fue perfecto, donde el único punto a quizás corregir era la falta de efectividad, pero logró sacar ventaja justo antes del descanso. Timo Werner metió una diagonal bárbara para abrir el hueco entre los centrales del City, donde Mount colocó un habilitación estupenda, con la fuerza justa, para el pique de Havertz, que superó al arquero Ederson y definió sin problemas.N´golo Kanté fue la gran figura de la cancha, por su despliegue físico, su solidez defensiva y su aporte ofensivo, tanto en este juego como en la serie de semifinales donde eliminó al Real Madrid de España.MANCHESTER CITY 0 - CHELSEA 1Estadio: do Dragao (Porto, Portugal). Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (España).Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones, Oleksandr Zinchenko; Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne (Gabriel Jesús), Bernardo Silva (Fernandinho), Riyad Mahrez ; Rasheem Sterling (Agüero) y Phil Foden. DT: Pep Guardiola.Edouard Mendy; Antonio Rüdiger, Thiago Silva (Christensen), Reece James, César Azpilicueta; Ben Chilwell, N Golo Kanté, Jorginho, Mason Mount (Kovacic); Timo Werner (Pulisic) y Kai Havertz. DT: Thomas Tuchel.Gol en el primer tiempo: 41m Havertz (C).