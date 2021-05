Un policía asesinó a su esposa de un disparo, y posteriormente se suicidó

Un nuevo asesinato de una mujer conmueve a la provincia de Santiago del Estero.Se trata del femicidio número nueve, cometido en el interior de una casa del barrio Las Moras de La Banda, donde un oficial principal de la Policía provincial, asesinó con su arma reglamentaria a su esposa.Al Destacamento policial arribó una adolescente de 14 años de edad, solicitando ayuda ya que sus padres desde la noche anterior se encontraban encerrados en su habitación, y no le respondían.Ante la angustia de la jovencita y temiendo un hecho trágico, uniformados arribaron a la casa ubicada en la Manzana 33 y llamaron a la puerta, y al ver que nadie respondía rompieron la cerradura.Allí descubrieron una macabra escena: el cadáver de María José Fernández (36) yacía sobre la cama. Mientras que el oficial Aldo Ibáñez Arce (38), quien prestaba funciones en las torres del Complejo Juan Felipe Ibarra, se encontraba junto a la puerta, con su uniforme de fajina y su arma reglamentaria en la mano, de acuerdo a lo dado a conocer por El Liberal.Rápidamente la casa fue rodeada de móviles policiales.Y dos fiscales de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, se hicieron presentes en el lugar para supervisar los trabajos de los efectivos de Criminalística y de la División Homicidios y Delitos Complejos.Si bien todo es materia de investigación, la principal hipótesis es que se fue un femicidio seguido de suicidio, pero no sería la única sospecha que los investigadores manejan, ya que la escena del crimen podría indicar otra situación, según las fiscales.Pese al hermetismo con el que los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de la pareja y -sobre todo qué puede haber sucedido dentro de la habitación-, se supo que ambos se habría encerrado en la habitación matrimonial cercana la hora 20.La adolescente, quien fue entrevistada en Cámara Gesell, manifestó que sus padres en ese momento discutían en la pieza, por lo que ella se fue del lugar a comer en la casa de una vecina junto con su novio.Cuando regresó ya pasadas las 22, ingresó directamente a su dormitorio sin tener ningún tipo de contacto con sus padres.Se quedó dormida y cuando despertó, ya cerca del mediodía de la jornada posterior notó que todo en la casa estaba igual, por lo que fue a golpear la puerta de la pieza de sus padres.Les gritó y trató de ingresar, pero no pudo porque estaba cerrado con llave, por lo que decidió salir a la calle a buscar ayuda.Los expertos que trabajaron en el interior de la habitación secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, más de 37.000 pesos en efectivo que el funcionario policial tenía en su poder, un manuscrito vinculado a la causa, y dos teléfonos celulares: uno de María José y el otro de Ibáñez Arce, que era utilizado por la adolescente.También se les realizaron pruebas de rodizonato de sodio a los dos.Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para ser examinados por el forense. La Fiscalía hizo hincapié en algunos puntos para que el médico se expida, entre ellos la hora de la muerte y la posible mecánica del disparo según el recorrido de la bala.En tanto la menor, que no habría escuchado los disparos, quedó al cuidado de su abuela materna.Por otra parte, la Policía entrevistó a varios vecinos, y uno de ellos manifestó que escuchó dos detonaciones cerca de las 21.