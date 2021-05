Menos gente tiene miedo a quedarse sin empleo

Pese al efecto negativo de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, menos gente tiene miedo a perder el empleo y aumentó la cantidad de trabajadores que espera tener más oportunidades hacia fines de año, cuando haya crecido el plan de vacunación, según un estudio privado. El sondeo, realizado a nivel internacional y que comprende al mercado argentino, arrojó que el 65% de los encuestados cree que tendrá más oportunidades laborales hacia fines de este año, cuando se espera una mayor recuperación de la economía a nivel general.

Los datos surgen del último informe del Randstad Workmonitor, un estudio semestral que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluida la Argentina. Según la compañía, estos resultados están en línea con que las personas "se han acostumbrado a los vaivenes de la nueva normalidad" y, tras un largo período de crisis sanitaria, cuarentena, cierres y restricciones, tienen mejores expectativas sobre el mercado laboral a futuro.

"Esto tiene un correlato directo en el descenso del temor entre los trabajadores argentinos respecto de la posibilidad de perder el empleo que actualmente se sitúa en el 8,8%, cayendo 2,5 puntos porcentuales respecto a los resultados del segundo semestre de 2020", indicó la consultora.

Como consecuencia esperable, ante la leve caída del temor a perder el empleo, también se da una baja en la satisfacción de los argentinos en relación a su empleo actual, que se sitúa en 72,4%, 6,7 puntos porcentuales por debajo de la marca de fines de 2020.

"Casi sin darnos cuenta, el paso del tiempo y esa competencia tan humana que es la capacidad de adaptación, hacen que poco a poco nos vayamos acostumbrando a la nueva normalidad del mercado laboral", consideró Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay. Agregó que "eso explica que aún en un contexto de altísima incertidumbre, con una crisis sanitaria y económica que no retrocede, las expectativas y percepciones que los trabajadores tienen sobre sus posibilidades de desarrollo y la confianza en el mercado laboral mejoran levemente".

El estudio también profundiza en el deseo de los encuestados por cambiar de empleo, y sobre cuántos de ellos han hecho realidad ese deseo en los últimos seis meses. Según los datos arrojados por el informe de Randstad, el 37,4% de los trabajadores argentinos se encuentra en búsqueda activa de trabajo total o parcialmente, mientras que para el segundo semestre de 2020 esta cifra se ubicaba en el 36,8%.

Así surge que el 7,6% de los argentinos afirma estar buscando empleo activamente, el 7,9% indica estar en búsqueda activa de un trabajo orientado a objetivos profesionales específicos, mientras que un 21,9% indica estar en búsqueda moderada.

Por otra parte, el 34,8% de los encuestados indicó no estar en búsqueda activa de empleo, pero sí abierto a hacer un cambio si apareciera una oportunidad superadora. En el otro extremo, un 35,3% de los consultados afirma no estar buscando trabajo.

"Sin embargo, con tanta incertidumbre respecto de la evolución de la economía, no es sorprendente ver que más allá de las expectativas e intenciones, solo el 20,3% de los trabajadores cambiaron efectivamente de trabajo durante la primera parte del 2021, descendiendo 3,8 puntos porcentuales respecto a los indicadores de finales del 2020", agrega la consultora.

Ávila indicó: "Hemos superado un año muy duro, en el que debimos adaptarnos y desplegar toda nuestra capacidad de adaptación y resiliencia para afrontar un mercado laboral difícil, especialmente en los primeros meses de la pandemia".

"Con el paso del tiempo y las empresas acomodándose a las condiciones del contexto, los indicadores de actividad productiva van dando señales de un panorama más optimista para lo que resta del año", agregó.



MOVILIDAD LABORAL

La consultora mide también el Índice de movilidad laboral, que define la expectativa de los trabajadores sobre sus posibilidades de ser empleados en otros lugares en el corto plazo.

Con 118 puntos, el Índice se mantiene respecto del semestre anterior, siendo el registro más bajo de la región junto a Brasil (118), bastante por debajo de Chile (121) y México (123).

En la primera medición de 2021, el Índice de Movilidad Laboral Global se ubicó en 110 puntos, cayendo 1 punto porcentual respecto al segundo semestre de 2020. Al igual que en períodos anteriores, India sigue siendo el país con mayor Movilidad Laboral (152), y Luxemburgo (80), el de menor.



TRABAJADORES POBRES

Las condiciones de vida de los trabajadores urbanos de la Argentina tuvieron en 2020 un marcado deterioro y una caída de sus ingresos en términos reales, al punto que el 27,4% del total estuvo debajo de la línea de pobreza y, por primera vez, más de la mitad se desempeñó en la informalidad.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló el agravamiento de la situación de aquellas personas que pudieron conservar su trabajo (formal o informal) durante 2020, año en el que la situación laboral fue directamente afectada por la irrupción de la pandemia de coronavirus y las restricciones a la actividad económica y la movilidad social por la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En el análisis presentado este jueves, se destacó que si bien la tasa de desempleo subió al 13,9%, hubo un nivel mucho mayor, del 28,5%, disimulado por el denominado "efecto desaliento", ya que muchas personas desocupadas no están en la búsqueda de un trabajo, por diferentes razones, y las estadísticas oficiales no las computan.