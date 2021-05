Venta de dólar ahorro continúa en picada

La venta de dólar ahorro continúa en caída libre ante el cepo cambiario y la crisis económica y en abril solamente unas 307 mil personas compraron billetes, es decir, unas 56 mil menos que el mes previo, según datos oficiales. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Banco Central, las "personas humanas" compraron para atesoramiento unos US$ 46 millones, lo cual representó una merma de US$ 13 millones frente a marzo.

El reporte de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de la autoridad monetaria precisó en cuanto a la cantidad de operadores que unos 307 mil individuos compraron billetes. Ello significó una disminución de 56 mil personas frente al registro del mes anterior. A su vez, unos 40 mil individuos vendieron, lo que resultó compras y ventas per cápita de US$ 183 y US$ 250, respectivamente.

Nuevamente se dio un escenario en el que los ahorristas no llegan a adquirir el tope máximo permitido de manera mensual, ubicado actualmente en los US$ 200. Si se toman en cuenta los gastos efectuados con tarjetas de crédito, se compraron de forma neta US$ 152 millones, un 25% menos que el mes anterior en el marco de continuidad de la pandemia.

La merma sostenida en la cantidad de operaciones se da desde que el año pasado se anunció el endurecimiento del cepo cambiario. En agosto de 2020, el mes previo a la puesta en marcha de esas medidas, se había llegado a vender en neto unos U$S 920 millones, una cifra que bajó a U$S 803 millones en septiembre, cuando entró en vigencia de manera parcial el nuevo esquema cambiario.

Como la medida se anunció el 15 de septiembre, el impacto directo en el mercado se vio en octubre, cuando la cantidad de dólares vendidos disminuyó a U$S 339 millones. Luego, la tendencia a la baja fue más fuerte con el correr del tiempo, dado que en noviembre se vendieron sólo U$S 320 millones para llegar en diciembre a U$S 311 entre atesoramiento y consumo con tarjetas.

En diciembre de 2019 se había llegado a un récord, ya que unos 2.600.000 individuos habían adquirido dólares a través del mercado de cambios. En ese entonces, el organismo precisó que las "personas humanas" demandaron moneda extranjera para atesoramiento por U$S 330 millones, mientras que para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, el monto fue de U$S 388 millones.

En tanto, el Banco Central también informó que en abril las reservas internacionales aumentaron US$ 669 millones, con lo que finalizó el mes en un nivel de US$ 40.263 millones.

"Esto fue explicado principalmente por compras netas a través del mercado de cambios por US$ 1.445 millones, que fueron compensadas por los movimientos de las cuentas en moneda extranjera de las entidades en el BCRA", argumentó el organismo.