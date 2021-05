Realizarán 5.000 mamografías gratuitas en Santa Fe y ocho provincias más

El 28 de mayo, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) y la Fundación Avon anunciaron que realizarán 5.000 mamografías gratuitas para mujeres en edad de riesgo de desarrollar cáncer de mama y que no tengan cobertura médica, servicio que no habían podido prestar desde el inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.A través de sus redes sociales, la Liga y la Fundación detallaron que el Mamógrafo Móvil Avon-Lalcec recorrerá en 2021 las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, confirmaron las organizaciones.Este móvil se encuentra activo desde 1999 y lleva realizadas más de 159.000 mamografías. De esta manera, permitió que más de 4.500 mujeres que creían estar sanas pudieran ser diagnosticadas a tiempo, explicaron."Que el móvil siga recorriendo el país realizando mamografías, incluso en este contexto particular, demuestra su rol fundamental en la sociedad. Seguimos uniendo esfuerzos para lograr reducir la mortalidad del cáncer de mama en Argentina", resaltó María Cristina Espil, presidenta de Lalcec.Además, la fundación anunció una nueva alianza con Mamotest, una red de telemamografías de Latinoamérica, mediante la cual brindará 1.000 mamografías gratuitas a personas mayores de 40 años y sin cobertura médica en 12 centros de salud distribuidos en Corrientes, Chaco, Jujuy, Santa Fe y Misiones."Los resultados serán analizados por profesionales de toda la región y se entregarán en 24 horas", informó la entidad.El cáncer de mama "afecta a más de 19.000 mujeres por año y muchas sin acceso a un mamógrafo. Por eso, estamos apoyando el acceso gratuito a mamografías para mujeres en edad de riesgo, y trabajando para concientizar sobre el cuidado de nuestra salud mamaria. Sabemos que estamos atravesando un momento muy delicado y hemos tomado todos los recaudados para poder accionar en favor de la salud de las mujeres”, comentó Ana Inés Alvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon.Según datos de la Sociedad Argentina de Mastología, el año pasado se realizaron 48% menos de consultas en mastología y se efectuaron un 65% menos de mamografías debido al contexto de pandemia. Es por esta razón que la Fundación Avon compartió un documento Interactivo con recomendaciones sobre la detección temprana del cáncer de mama, al cual se puede acceder desde el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1QXLhtPVfmvw9xqBX9MXMeyLGrmSU1pte/viewEl lanzamiento del nuevo operativo de mamografías gratuitas se enmarca en la campaña “Cuidados toda la vida” de la fundación y se anunció en el Día de Acción por la Salud de la Mujer.Es importante aclarar que el mamógrafo móvil ya visitó a Rafaela en otras ocasiones y seguramente lo hará nuevamente. Sin embargo, por el momento no se conoce el calendario del recorrido.