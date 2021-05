Hoy se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos

Cada 30 de mayo desde 1997 se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración al nacimiento del hijo de María Obaya, la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un centro de salud público, en este caso, el Hospital Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por este motivo, el mes de mayo se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante, y, a su vez, reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.Recordemos que el 26 de julio de 2018 se sancionó en Argentina la Ley Justina (27.447) en homenaje a Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un trasplante de corazón. La misma dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Así, las personas que deciden no donar sus órganos se encuentran inscriptos en un registro de no donantes.En conmemoración al Día Nacional de la Donación de Órganos, a partir de las 18 hs. hasta que finalice el día, se iluminará el Obelisco de Buenos Aires en verde, color de la donación de órganos y tejidos, en muestra de agradecimiento a los donantes por su inmensa solidaridad, ya que con su gesto no solo mejora la salud, sino que también salvan vidas.