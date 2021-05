Big-D: piezas únicas y artesanales

Muchos emprendimientos nacen de una necesidad, otros al detectar una oportunidad, pero hay otros que se puede decir que se dan por casualidad. Aunque todos sabemos que nada es casual. Seguramente detrás de un emprendimiento que nace sin estar buscándolo, nos encontramos con un emprendedor que se destaca en su manera de hacer una determinada actividad, por ejemplo.

Hoy presentamos en este espacio, Hola Emprendedor, a Darío Butteri quien un día sin buscarlo se dio cuenta que ya contaba con un público (amigos) que gustaba de los productos que realizaba para sí mismo, y ese público le comenzó a solicitar trabajos. Así sin propagandas, sin buscarlo si quiera, tenía sus primeros clientes. Claro está, que dijo que sí a cada pedido, y a cada uno le puso el mismo esmero como si para él fuera. Esa “casualidad” se convirtió en una oportunidad que no dejó pasar.

Big-D es el nombre que Darío eligió para nombrar a su emprendimiento, y ofrece a sus clientes piezas únicas y con un importante trabajo artesanal.



- ¿Cómo nace este emprendimiento?

- Mi emprendimiento comenzó hace unos 6 años aproximadamente. En ese entonces yo me mudo de casa, y necesita más muebles para equiparla. La casa tiene una gran galería, y enseguida pensé en aprovechar ese espacio para fabricar mis propios muebles. No contaba con mucho dinero, pero si con muchos conocimientos sobre diferentes oficios. Me puse manos a la obra, y a transformar todo lo que creía que podía ser funcional para mi casa. Encontré algunas sillas, y las restauré. Me gustó tanto el resultado que no me detuve. Lo siguiente que realicé fue un rack para el televisor. Ese fue el elemento que cambió mi pasatiempo en lo que hoy es mi negocio. Un amigo lo vio, le gustó mi trabajo y me pidió que le realizará unos sillones para el patio. Ahí oficialmente gané mi primera paga, y con ello inicié mi carrera de emprendedor. Además, mi galería se convirtió en mi taller, en mi espacio de creación, en el que siempre me acompaña el mate.



- ¿En qué consiste tu propuesta?

- Mi emprendimiento consiste en fabricar muebles y objetos a partir del reciclado de hierros y maderas. Todos los laburos que hago son 100% artesanales y únicos. Me gusta el estilo que se puede lograr siendo sustentable y reutilizando. La belleza de la imperfección, la combinación de texturas y elementos. Me considero un artesano, lo mío es un arte. Puedo transformar diferentes elementos para realizar uno totalmente distinto, consigo restaurar algo viejo y darle una segunda oportunidad. Muchos clientes se acercan para que los ayude a reinventar sus espacios. Reutilizando, restaurando se cambian las energías de cualquier lugar.



- ¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

- Crear, sin dudas. Algunos cuando ven, por ejemplo, una puerta en desuso, ven eso, una puerta que ya no es útil, yo veo infinitas posibilidades. Veo, por ejemplo, una mesa. Mi trabajo me produce mucha satisfacción, soy un agradecido. Sé que hay muchas personas que a diario lidian contra ellos mismos, les cuesta levantarse para trabajar, no son felices con el trabajo que realizan. Nada de eso me pasa a mí, al contrario, yo siempre siento que estoy jugando a ser herrero, carpintero, electricista, porque también hago lámparas de pie y colgantes. Mi trabajo me divierte, lo disfruto a pleno.



CONTACTO

BIG-D

WhatsApp: 3492 601671

Instagram: @creacionesbig.d