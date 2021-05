Andrés Calamaro reinterpretó sus éxitos junto a legendarios artistas de la música en español

BUENOS AIRES, 30 (Télam). - El pasado jueves, Andrés Calamaro lanzó su nuevo disco “Dios los cría”, donde incluye duetos con grandes artistas como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Lila Downs, Raphael y Fernando Cabrera, entre más, y, en ese marco, calificó de “imbatibles” a los grandes compositores de tango y folclore y consideró que son “algo inalcanzable”.

“Para mí cantar Chico Novarro, Sandro o Leonardo Favio siempre es un placer y hay que cantarlos bien, pero reconozco la imbatible categoría de los creadores de tango y folclore como algo inalcanzable”, confesó Calamaro en una entrevista con Télam.

Con un toque de jazz, latino y flamenco, “Dios los cría” revisita las canciones emblemáticas de Calamaro, entre ellas, “Flaca”, “Tuyo siempre” y “Estado azteca”; con la colaboración de artistas legendarios de la música latina, en una excepcional reunión de talentos.

Junto a Julio Iglesias grabó “Bohemio”, luego reunió a Manolo García y Vicente Amigo para con ellos interpretar “Para no olvidar”. A estos adelantos se sumó la nueva versión de "Flaca", esta vez acompañado por Alejandro Sanz.

Luego siguen versiones de "En un hotel de mil estrellas" con el brasileño Milton Nascimento; "Tantas veces" con la chilena Mon Laferte; "Estadio Azteca" con la mexicana Lila Downs; "Mi Bandera" junto a León Gieco; "Engánchate conmigo" con el colombiano Juanes y el español Niño Josele; "Tuyo Siempre" con Vicentico; "Paloma" con el colombiano Sebastián Yatra y los españoles Leiva e Iván Ferreriro.

El trabajo continúa con la versión junto a una leyenda de la música latina como Raphael del tango “Jugar con fuego”, que "el Salmón" compuso junto a Mariano Mores. También incluye "Pasemos a otro tema" con la mexicana Julieta Venegas; "Gaviotas" con el ex Caifanes Saúl Hernández; "Horizontes" junto al uruguayo Fernando Cabrera; y "Algún lugar encontraré" junto Carlos Vives.

En diálogo con Télam Calamaro explicó: “Luego de publicar 'Romaphonic Sessions', grabado con Germán Wiedemer, ensayamos en trío y cantante, con Toño Miguel y Martin Bruhm en contrabajo y percusión, para una gira de dos años, 'Licencia para cantar'. Promediando la gira elegíamos canciones para un disco en vivo pero entramos al estudio para grabar el repertorio de los recitales, estas canciones las había cantado cientos de veces pero imaginarlas intervenidas por otros cantantes me gustaba”.

“La llave que nos permitió llegar a puerto con este deseo fue Carlos Narea, productor de este álbum que acordó con el estilo del trío, elegimos más canciones, volvimos a grabar más música y empezamos la tarea de pensar y elegir cantantes posibles e imposibles”, agregó el exintegrante de Los Rodríguez.

Con respecto a la elección del repertorio, Calamaro detalló que “pensamos tres posibles canciones para cada cantante y tres cantantes posibles para cada canción. Luego fuimos viendo y esperando el feedback de los invitados especiales. Hubo un margen para elegir porque teníamos grabadas más que estas 15 canciones que están en el álbum”.

A su vez, en relación a la idea de invitar a otros músicos a que interpreten algunos de sus hits, Calamaro expresó: “Estas canciones sufrieron a un único cantante, condenadas a escucharse casi siempre en la misma garganta. El arte aportado por estos grandes artistas les ha inyectado pura vida, nuevos bríos y detalles, volvieron a nacer”.

Sin embargo, el cantante reveló que algunos de los colaboradores lograron resaltarse entre los demás: “Saber que Milton Nascimento estaba para cantar en el disco me abrió las carnes de la ilusión, escucharlo cantar ‘Un hotel de mil estrellas’ es sublime, delicado y colosal. Parece que canta desde el cielo. También Fernando Cabrera es de una sensibilidad única, se escucha como viendo romperse una copa de cristal en mil pedazos, y contarlos uno por uno mientras caen en cámara lenta al suelo. Hizo de ‘Horizontes’ la corona de espinas del disco, no es normal escuchar un cantante quebrándose así. Subyuga escucharlo”.