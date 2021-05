Teatro UAIFAI llega con obras de Argentina, Perú y Puerto Rico

A pocos días de que finalice el mes de mayo, Teatro UAIFAI ya anunció la programación que se podrá ver de manera virtual y en vivo en su plataforma a partir de junio, en la cual contarán con dos piezas de Argentina, una de Perú y una de Puerto Rico.

De esta manera, la grilla no solo incluirá nuevas funciones de su reciente éxito “Lala - Llegué para nacer” de Lalo Moro y Tatiana Santana, sino también contará con el estreno de tres obras: “Diarios del hambre. Iván Moschner lee y canta” de Fabián Díaz (Argentina), “Los 15 mil” de Mavi Vázquez (Perú) y “Etude No 2 - Bajo control” de Alejandra Ramos Riera (Puerto Rico).

Por un lado, “Lala - Llegué para nacer” tiene a Lala como protagonista, quien deja su pueblo para cumplir su sueño de ser una estrella. Para ello, se cuela en la bodega de un avión que viaja a Buenos Aires. Encerrada, acalorada y sin aire, comienza a delirar. Entre fantasía y realidad va a enfrentarse a su destino con ritmo tropical. Esta obra se podrá ver los miércoles y sábados a las 20:30 h.

Por el otro, “Los 15 mil” narra la historia de Clara, quien llega a un laboratorio forense en busca de su esposo que lleva desaparecido treinta años. Justo, que habla con los muertos, se involucra en el caso y, dejándose llevar por sus emociones, finalmente logra hallar una respuesta. En el periodo del conflicto interno en el Perú, una mujer ayacuchana pierde a su esposo. Ella sabe que se lo llevaron, y aunque en un inicio no le queda claro quién ni por qué, con el paso del tiempo encuentra parte de la verdad. El estreno de esta pieza será el jueves 4 de junio a las 22:00 hs.

“Etude No. 2 - Bajo Control” cuenta la vida de Lucía, una mujer con falta de destrezas sociales que busca un medio distinto para relacionarse con los demás, pero los resultados irán más allá de lo esperado. Su estreno es el sábado 12 de junio a las 22:00 hs.

Por último se encuentra “Diarios del hambre. Iván Moschner lee y canta”. La trama gira en torno a cómo en una invocación enternecida al pasado y al futuro, es decir a la ficción, el actor Iván Moschner canta, recita y lee un pequeño diario donde registra sus comidas a raíz de una dieta estricta que debe hacer para cuidar su salud. Desde esa dieta, en una ficción sobre el origen que se despliega como los sabores de una comida de la infancia, se hace presente su historia: un largo viaje desde su infancia en la selva misionera hasta su presente como actor profesional, con una vida anclada en la ciudad. Es un viaje misterioso, lúdico, erotizado en un cuerpo que desea una y otra vez actuar con un hambre voraz. Iván Moschner canta, recita y lee desde de sus días en cuarentena, toda una ficción documental que lleva un tenue disfraz de cabaret, de café concert, de varieté íntima. El estreno estará disponible el domingo 20 de junio a las 12:00 h.

Para adquirir más información sobre las obras y poder comprar las entradas, se deberá acceder al siguiente link: http://teatrouaifai.com

Sobre Teatro UAIFAI:

Es un proyecto de absoluta autogestión, totalmente innovador. Es la primera plataforma iberoamericana destinada a las artes escénicas online en vivo. Desde su lanzamiento en mayo de 2020, se estrenaron ya 13 obras que ofrecieron más de 140 funciones, con espectadores de todo el mundo. Las piezas indagan sobre las posibilidades del lenguaje escénico en relación con la comunicación en línea.

Todos los trabajos programados son de autogestión, creados y producidos desde el sector independiente, y se han constituido en formas de resistencia profesional de uno de los colectivos más vulnerados por la pandemia: el de las artes escénicas. Teatro UAIFAI realizó tres convocatorias abiertas, diversos ciclos de charlas y la primera edición del Festival UAIFAI en el mes de noviembre de 2020.